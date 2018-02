Borzni popravek maje Trumpovo hvalo

Ameriški kabelski novičarski programi so v ponedeljek zapuščali govor Donalda Trumpa v Ohiu, kjer se je hvalil s cvetočim gospodarstvom, in na ekrane risale rdeče krivulje Wall Streeta. Ko je tudi konservativni Fox News preklopil na borzo, je bilo jasno, da so novice slabe.

Ali Velshi z MSNBC je bled in skoraj brez besed strmel v velik zaslon s podatki o borznih trgih, ko je indeks Dow Jones, ki meri vrednost tridesetih največjih delniških družb, padel že za 1600 točk, ob koncu trgovanja pa skoraj z olajšanjem ugotovil, da je dnevni padec znašal samo 1.175 točk. In končal z besedami »kdor živi z mečem, ga ugonobi meč«. Slednje je letelo na Trumpa, ki si je zadnje leto neprestano lastil zasluge za neprestano rast borz, kljub številnim opozorilom, da ga lahko takšno povezovanje drago stane ob zasuku trendov. Danes se je trgovanje umirilo, toda analitiki so si bili enotni, da bomo priča dnevom ali tednom precejšnjih nihanj.

Do Trumpa so se predsedniki izogibali povezav borznih kazalcev in gospodarstva, saj prvi odražajo razpoloženje vlagateljev, ne pa resničnih gospodarskih razmer. Danes so analitiki, ki še iščejo razloge za »popravek vrednosti« poudarjali, da je gospodarstvo trdno, prav dobri podatki o zaposlovanju in rasti plač naj bi zaradi strahu, da napovedujejo prihodnjo inflacijo, pomagali sprožiti borzni zasuk navzdol. Povezava med politiko Bele hiše in gospodarstvom je zapletena in težko prevedljiva v enostavne povzetke, kot jih rad dela Trump. Toda veliko ekonomistov meni, da nedavno znižanje davkov v času debelih krav ni bilo potrebno in bi lahko pomagalo pregreti gospodarstvo.

Nepotrebno pregrevanje

Pomembno vprašanje je, ali se bodo davčni prihranki pretočili v večjo produktivnost, kot trdi Bela hiša, ali pa bodo spodbudili rast dohodkovne neenakosti in inflacijo. Kljub zgodovinsko gledano počasnem okrevanju po finančni krizi iz 2008, pa nizka nezaposlenost kaže, da je gospodarstvo raslo tako hitro, kot je lahko. Dodatni denar, ki ga prinašajo nižji davki (in ki ga napoveduje obljuba o vlaganju 1.500 milijard dolarjev v obnovo infrastrukture) bi lahko povzročil rast plač in cen, zaradi česar bi centralna banka lahko še hitreje zviševala svojo obrestno mero.

Trump v Ohiu ni več omenjal borznih rekordov, saj so že v petek trgi doživeli zasuk navzdol, pred tem si je samo v januarju vsaj 25-krat lastil zasluge za rast. Prejšnji teden je ob poročanju kongresu o razmerah v državi dejal, da so borze po njegovi izvolitvi podirale rekorde. Tudi po zasuku navzdol je delniški trg po dobrem letu vreden za 24 odstotkov več. Toda predstavniki Bele hiše so se morali v ponedeljek otepati vprašanj, ali je predsednik zaslužen tudi za padec in poudarjati, da je predsednik osredotočen na dolgoročno rast in da so njeni temelji še vedno trdni.

Stava na optimizem

Desnica nujno rabi gospodarski optimizem, saj se ob predsedniku s komaj 39-odstotno podporo in tradicijo, da volivci po predsedniških volitvah obrnejo k poraženi stranki, jesenske kongresne volitve lahko spremenijo v hud poraz. Demokrate poleg tega poganja precejšnja energija njihovega volilnega jedra, ogorčenega ob predsedniku in njegovem vodenju države. Republikanci tako stavijo na davčne reze in dovolj veliko zvišanje plač, da bo to razvodenelo nezadovoljstvo nad Trumpom.