Vlagatelji bi si želeli še nižjih cen delnic

Veliko dnevno nihanje tečajev, še posebno v ZDA, kaže, da vlagatelje na svetovnih trgih čaka vsaj še nekaj dni, če ne tednov negotovosti. Večina analitikov ocenjuje, da so padci že dolgo pričakovani popravek, ki bo borze postavil na trdnejša tla.



Za boljše razpoloženje vlagateljev na svetovnih borznih trgih bo treba počakati vsaj še nekaj dni. Čeprav je bil današnji dan mirnejši od ponedeljka, negotovost ostaja. Padci tega tedna so več kot odnesli vso letošnjo rast. A čeprav vsaj med analitiki ni večjega preplaha, odločitve vlagateljev kažejo, da se cene delnic lahko še opazno znižajo.



Rdeče olajšanje



Vlagatelji na evropskih borzah so si po začetku dneva v ZDA opazno oddahnili, ko so opazili, da se ne bo nadaljeval današnji črni scenarij. Čeprav so glavni ameriški borzni indeksi v prvih dveh urah kar petkrat spremenili barvo iz rdeče v zeleno in obratno, vrednosti indeksa pa so se spreminjale tudi za tri odstotke, so indeksi evropskih borz v tem času zrasli za okoli odstotek.