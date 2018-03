Afera s podatki pocenila Facebookove delnice

Ba. Pa., STA

New York – Trgovalni dan na newyorških borzah se je začel v znamenju padcev. Med večjimi izgubaši je Facebook, katerega delnice so se po poročilih o vmešavanju v ameriško predvolilno kampanjo uvodoma pocenile za več kot pet odstotkov. V prvih 30 minutah trgovanja so se delnice družbenega omrežja pocenile za 5,45 odstotka.

Industrijski indeks Dow Jones se je zniževal za 0,75 odstotka. Širši indeks S&P 500 je drsel za 0,72 odstotka, tehnološki indeks Nasdaq pa je bil 0,95 odstotka pod gladino.

Facebook naj bi s posebno aplikacijo posredno omogočil britanskemu podjetju Cambridge Analytica, da je prišlo do podatkov okoli 50 milijonih uporabnikov družbenega omrežja. Podjetje naj bi na podlagi teh podatkov razvilo izjemno učinkovit program, ki predvideva obnašanje uporabnikov na spletu in na ta način omogoča tudi manipuliranje z javnim mnenjem, je za britanski časnik Observer in ameriški New York Times razkril žvižgač.

Sicer nemir na svetovne borze vnašata tudi grožnja trgovinskih vojn ter zaskrbljenost, povezana z zviševanjem obrestnih mer v ZDA. Negativnega učinka ni izničila niti novica, da sta EU in Velika Britanija dosegli dogovor o prehodnem obdobju po brexitu.

Prehodno obdobje bo trajalo do konca decembra 2020, torej 21 mesecev. V tem obdobju Britanija ne bo več sodelovala pri odločanju unije, bo pa ohranila vse koristi notranjega trga, carinske unije in drugih evropskih politik, zato bo tudi morala spoštovati vso evropsko zakonodajo, enako kot članice unije.

Glavni pogajalec unije o brexitu Michel Barnier je ocenil, da je prehojen velik del poti do urejenega izstopa Britanije iz unije, a opozoril, da bo pravno gotovost prinesla šele ratifikacija ločitvenega sporazuma.

Na stari celini je bil indeks najpomembnejših delnic v območju z evrom Eurostoxx 50 okoli 15.30 0,68 odstotka pod izhodiščem. V Frankfurtu je DAX izgubljal 0,97 odstotka in v Parizu CAC 40 0,53 odstotka. V Londonu je bil FTSE 100 1,24 odstotka pod gladino.