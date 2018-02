Afriških stisk ni mogoče reševati le z milijardami

»Močna Afrika - najbližji sosed Evrope, oddaljene le 14 kilometrov od naše obale - je pogoj za močno Evropo,« je v enem od nedavnih nastopov opozarjala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini.

Po projekcijah Združenih narodov se bo prebivalstvo Afrike v nekaj desetletjih podvojilo na več kot dve milijardi. Množice mladih ostajajo brez dela in perspektive. Prizadevanja za razvoj in stabilnost afriške celine so bolj kot dobrodelnost sledenje lastnim evropskim interesom. EU že kar nekaj časa razpravlja o novi afriški politiki, o novih prijemih. V političnih razpravah se omenja nekakšen Marshallov načrt za črno celino. Samo jedro prizadevanj je razvojno sodelovanje, ki je v Uniji - v kateri imajo vodilno vlogo nekdanje kolonialne sile - eno od prednostnih področij od njenih začetkov. Evropske države bolj ali manj nemo spremljajo osvajalski prodor Kitajske. Pekinga evropske teme in cilji (od človekovih pravic do vladavine prava) ne zanimajo.