Agrokor z Ljubljanske borze pregnal evforijo

Ljubljana – Medtem ko so borze po svetu letos podirale rekorde, na slovenskem kapitalskem trgu ni bilo takšne evforije, med drugim tudi zaradi težav Agrokorja. Borzno leto je minilo v znamenju rasti tečajev in prometa, a manjšega števila poslov, zaznamovala pa ga je še propadla prodaja NLB, ki bi morala potekati tudi prek Ljubljanske borze.

Čeprav je Slovenija v obdobju visoke gospodarske rasti in se to marsikje pozna tudi na dobrih poslovnih rezultatih družb na Ljubljanski borzi ni bilo pretiranega bikovskega trenda. Indeks SBI TOP, ki vključuje najboljše slovenske borzne družbe, je od začetka leta pridobil dobrih deset odstotkov, a je v poletnih mesecih dosegal občutno višje vrednosti kot ob koncu leta. V prvi kotaciji so najbolj zrasle delnice Interevrope, Zavarovalnice Triglav in Luke Koper, največ pa sta izgubila Mercator in Gorenje. Najprometnejše so bile delnice Krke, Triglava in Petrola.

Kaj je vplivalo na letošnje borzno leto in kakšna so pričakovanja za prihodnje leto?