AMD želi v sodelovanju z Intelom izzvati Nvidio

V tokratni vroči delnici si bomo ogledali potencialno naložbo, ki je sicer precej bolj tvegana kot naložbene priložnosti, ki so po navadi predstavljene v tej rubriki, hkrati pa ima nezanemarljiv potencial za rast. Gre za delnice podjetja Advanced Micro Devices ali krajše AMD.



To je ameriško računalniško podjetje, ki velja za eno najinovativnejših podjetij na svetu. Podjetje AMD deluje pri izdelavi polprevodniških čipov za različne namene. Polprevodniški čipi delujejo kot možgani številnih naprav, na katere se zanašamo danes, vključno s pametnimi telefoni, kalkulatorji, računalniki in še veliko več. AMD na tem področju proizvaja procesorje, grafične procesorje, matične plošče in celotne računalniške sisteme. AMD je podjetje, o katerem bi lahko rekli, da je doživelo preporod s prihodom Lise T. Su na položaj predsednice uprave.



Sujeva je določila novo strategijo podjetja, ki vključuje uresničevanje in proizvodnjo visokozmogljivih računalniških in zamenjuje prejšnjo strategijo podjetja, ki je bila večinoma usmerjena v zadovoljevanje cenovno občutljivega dela trga.



Podjetje se tako zdaj aktivno širi in odpira nove trge, katerih skupna vrednost je ocenjena na 64 milijard dolarjev, medtem ko tržna kapitalizacija podjetja znaša 11,53 milijarde dolarjev. Tako bomo najverjetneje že letos lahko kupili prenosni računalnik, ki bo vseboval tako Intelov kot tudi čip AMD. Rivala sta tako začela sodelovati pri novem mikroprocesorju, ki bo kombiniral Intelovo jedrno arhitekturo z grafičnim jedrom AMD, ki je posebej razvit za ta namen.



Namen sodelovanja je predstaviti manjše in energetsko učinkovitejše čipe. Produkt je namenjen lahkim prenosnikom, ki pa še vedno zmorejo zahtevnejšo grafično obdelavo za igračarje in morda tudi za profesionalce ter za druge grafično intenzivne uporabnike (na primer renderiranje). To sodelovanje sicer resnih tekmecev naj bi pomenilo napad na petični tržni prostor, ki ga zdaj zavzema podjetje Nvidia. Poleg tega naj bi AMD stopil na Intelov trg strežniških čipov z generacijo čipov EPYC.



Polega širitve trgov pa je podjetje AMD leta 2017 povišalo svoje prihodke za 25 odstotkov na 5,3 milijarde dolarjev glede na letu 2016, njihova rast v zadnjem četrtletju preteklega leta je bila kar 35 odstotkov (na temu mestu je sicer treba omeniti, da je bila rast prihodkov podjetja Nvidea v obeh primerljivih obdobjih še višja, in sicer 36 odstotkov).



AMD je v zadnjih dveh letih znižal svojo zadolženost z dobrih dveh milijard na 1,6 milijarde dolarjev. Podjetje je v dveh letih povišalo svojo bruto maržo z 31 odstotkov na 36 odstotkov in namerava doseči 40-odstotno bruto maržo leta 2020. (Intel in Nvidea imata sicer bruto marži 61,69 in 64,5 odstotka).



Kot omenjeno, gre za potencialno tvegano naložbo, saj ima podjetje AMD zaradi nižjih marž manj manevrskega prostora v boju s precej večjimi konkurenti, hkrati pa podjetje v prihodnjih letih lahko pridobi na novih trgih.