Banke se bodo prilagodile v sodelovanju s fintehi

»Banke so bile v preteklosti znane po tem, da so zelo učinkovito prevzemale sodobne tehnologije. Ko se je pojavila spletna revolucija, so mnogi govorili, da bodo banke propadle, se zelo spremenile, vendar so se prilagodile. Zdaj se spopadajo z novim izzivom, digitalizacijo.«

Tako je Anton Tomic, podpredsednik v korporaciji SAP, odgovoren za razvoj in inovacije na področju finančnih storitev, začel odgovor na vprašanje, kako resno sodobni trendi na področju razvoja finančnih storitev - pogosto jih poimenujemo kar finteh - ogrožajo tradicionalne poslovne modele bank.

»Ne gre za, da bi novi finančni igralci lahko kar prevzeli vse bančne posle ali nadomestili banke. Res pa je, da bodo morale banke oziroma ponudniki finančnih storitev spremeniti svoj odnos do strank in se vse bolj osredotočiti na to, da imajo 360-stopinjski pogled na stranko in njene potrebe,« je prepričan Tomic.