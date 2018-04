Biti blizu inovacijam je že postalo nujnost

Nove ali vsaj drugače oblikovane zavarovalniške storitve se zdijo njihovim uporabnikom vse pomembnejše. Po nekaterih analizah je kar tretjina takih, ki z naklonjenostjo sprejema rešitve, ki jih na tem področju ponujajo tehnološka podjetja. »Klasične« zavarovalnice se na ta trend odzivajo z lastnim razvojem ter sodelovanjem z zagonskimi podjetji.

»Zavedamo se, da za zagotavljanje kakovostnih storitev in produktov potrebujemo prilagojene tehnološke rešitve. Razmeroma zgodaj smo spoznali, da je razvoj tehnoloških in drugih inovacij v korporacijah zelo zahtevna naloga, zato so na tem področju nujni povezovanje z zagonskimi podjetji, aktivno vključevanje v pospeševalnike, povezovanje v partnerske ekosisteme in tako dalje,« pravijo v Zavarovalnici Triglav.

Da bi bili čim bliže zagonskim podjetjem in inovacijam, so se kot eden pomembnejših partnerjev vključili v slovenski pospeševalnik ABC, v okviru katerega delujejo najperspektivnejša mlada podjetja v regiji. Tako sodelovanje jim omogoča sooblikovanje in dostop do potencialno zanimivih novih znanj in rešitev, ki jih je mogoče uvesti v poslovanje.