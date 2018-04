BKS: Rastli bi organsko ali s prevzemi

N. G.

Ljubljana – Banka BKS želi rasti na področju upravljanja z vrednostnimi papirji, bodisi organsko ali s prevzemi. »Pogledujemo, kaj se dogaja na trgu, želimo izkoristiti poslovne priložnosti, konkretno pa ne moremo komentirati,« je vodja podružnice BKS Banke v Sloveniji Alexander Novak odgovoril na vprašanje, ali jih zanima prevzem strank Alte Invest.



BKS bo konec aprila od Gorenjske borznoposredniške družbe (GBD) prevzela finančne instrumente in vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev več kot 9000 strank. S tem bodo postali drugi največji ponudnik v Sloveniji na tem področju. Poročali smo že, da bi BKS po neuradnih informacijah kmalu svoj položaj na področju borznega posredništva še utrdila, in sicer z nakupom Alte Invest. Ta sodi v skupino Alta, ki je že nekaj časa naprodaj. S tem bi BKS postala največji borzni posrednik pri nas.



Po drugi strani je BKS banka med manjšimi pri klasičnih bančnih storitvah. Tudi na tem področju načrtujejo rast; Tudi strankam, ki jih bodo prevzelI od GBD, bodo ponudili klasične bančne storitve, je dejal Boštjan Dežman, vodja bančne podružnice BKS Bank v Sloveniji.



Ta je sicer lani k dobičku avstrijske mame prispevala štiri milijone evrov, in sicer 2,9 milijona evrov bančne poslovalnice v Sloveniji in 1,1 milijona evrov BKS-leasing, je povedal Novak. Ta bo z začetkom septembra postal član uprave BKS Bank.



Koroška BKS Bank je sicer lani ustvarila rekordnih 68 milijonov evrov dobička, kar je 47 odstotkov več kot leto prej. Bilančna vsota v višini 7,58 milijarde je ostala nespremenjena. Ugoden razvoj na kapitalskih trgih nam je zagotovil dobre prihodke iz provizij in pomembno povečanje rezultata pri finančnih sredstvih. Zaradi dobrega stanja na področju tveganj se je zmanjšala potreba po rezervacijah, poleg tega pa lani ni več prišlo do enkratnih bremenitev v obliki stabilizacijske dajatve za banke,« je pojasnila predsednica uprave BKS Bank Herta Stockbauer. Opozorila pa je na nizke obrestne mere, saj marže za vloge še naprej stagnirajo, prihodki od obresti pa so se znižali.