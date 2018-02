Bloomberg: NLB plačala izgubljeni tožbi za prenesene prihranke na Hrvaškem

Ma. F., STA

Zagreb - Nova ljubljanska banka (NLB) je izplačala denar hrvaškim bankam po dveh pravnomočno izgubljenih tožbah na pristojnem zagrebškem sodišču, ki obravnava gospodarske zadeve, je poročala ameriška agencija Bloomberg. Neuradno gre za nekaj več kot 6,1 milijona kun (813.000 evrov) prenesenih deviznih prihrankov nekdanje Ljubljanske banke (LB).

Hrvaško ministrstvo za finance je za Bloomberg na kratko potrdilo, da je NLB izplačala denar po dveh pravnomočno izgubljenih tožbah na hrvaških sodiščih. Pri tem niso navedli niti zneskov niti, katerim bankam na Hrvaškem je slovenska banka nakazala denar.

Kot je STA izvedela neuradno, gre za pravnomočno sodbo iz februarja 2017, ki je vredna 3,5 milijona kun (467.000 evrov) ter za pravnomočno sodbo iz oktobra lani, ki določa, da mora slovenska banka plačati nekaj več kot 2,6 milijona kun (346.000 evrov).

Bloomberg poudarja, da izplačilo dveh pravnomočnih sodb predstavlja precedens. Kaže tudi, da bodo verjetno plačali tudi ostale morebitne terjatve hrvaške strani.

Zagrebačka banka (Zaba) in Privredna banka Zagreb (PBZ) sta med letoma 1994 in 1996 vložili 27 tožb proti LB in NLB zaradi deviznih vlog nekdanjih varčevalcev zagrebške podružnice LB, ki so prenesli svoj denar na 25 hrvaških bank. Po slovenskih virih naj bi približno 76.000 hrvaških državljanov svoje devizne prihranke preneslo na hrvaške banke, največ denarja pa sta izplačali PBZ in Zaba.

V preteklih več kot dveh desetletjih so 27 primerov združili v 15 postopkov, ki potekajo na hrvaških sodiščih. V treh postopkih so bile sprejete pravnomočne odločitve, ena v korist slovenskih bank, dve pa v prid tožnikov.

V Ljubljani med tem vztrajajo, da Hrvaška s svojim ravnanjem krši memorandum o soglasju za urejanje spora o prenesenih deviznih prihrankih hrvaških varčevalcev LB, ki sta ga takratna predsednika vlad Slovenije in Hrvaške Janez Janša in Zoran Milanović podpisala na Mokricah marca 2013. Slovenija si prizadeva za prekinitev vseh postopkov in iskanje rešitve za prenesene devizne vloge na podlagi sporazuma o vprašanjih nasledstva v prilogi C.

Na slovenskem finančnem ministrstvu pripravljajo rešitve za nerešeno problematiko prenesenih deviznih vlog hrvaških varčevalcev nekdanje LB, o katerih naj bi vlada razpravljala konec meseca.