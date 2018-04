Bo Generali novi lastnik Adriatic Slovenice?

Italijanski Generali ter avstrijski Vienna Insurance Group (v njegovo skupino sodi tudi zavarovalnica Wiener Städtische) in Grawe so zainteresirani za nakup zavarovalnice Adriatic Slovenica, postopek zbiranja zavezujočih ponudb pa po naših informacijah še ni končan. Odločitev o prodaji na bi bila znana do poletja.

Pričakovana cena znaša okoli 150 milijonov evrov. Ena od neznank, ki lahko najbolj vpliva na višino ponudbe zainteresiranih investitorjev, s tem pa tudi na končno odločitev ali bo Adriatic Slovenica tokrat dejansko prodana, je vprašanje usode dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Ni namreč jasno, kakšno bo stališče nove vlade do tega vprašanja. Adriatic Slovenici pa prav to zavarovanje predstavlja pomemben, okoli tretjinski, delež prihodkov. Zaradi tega tveganja bi se lahko kupnina spremenila za okoli 30 milijonov evrov. Odločitev prodajalcev ali bodo sprejeli ponudbo katerega od zainteresiranih kupcev naj bi bila sicer po neuradnih informacijah znana do poletja. Če bo Adriatic Slovenica končal v tujih rokah, je pričakovati, da bodo poskušali agresivno povečati njen tržni delež.



Tujci lahko pritisnejo na cene

Slovenski zavarovalniški trg obvladujejo sicer štiri zavarovalnice, ob Zavarovalnici Triglav in Zavarovalnici Sava ter Adriatic Slovenici, imajo skupaj z Vzajemno v rokah 78,2 odstotka zavarovalniškega trga. In kaj lahko na ta trg prinesejo tuji lastniki? »Na kratek rok je mogoče agresivno povečanje tržnega deleža doseči le z dampinškimi cenami, ki si ga družbe z močnimi lastniki iz panoge lahko privoščijo. Drugih večjih sprememb, ki bi jih lahko novi lastnik Adriatic Slovenice prinesel slovenskemu zavarovalniškemu trgu, pa ni pričakovati,« ocenjuje Drago Cotar, starosta slovenskega zavarovalništva.

Po tretji največji zavarovalnici se je po naših informacijah sicer ozirala tudi pozavarovalnica Sava Re, ki ima v lasti Zavarovalnico Sava, a se nato niso odločili za vstop v prodajni postopek. Eden od razlogov je bilo seveda tudi vprašanje ali bi takšno koncentracijo trga dovolila Agencija za varstvo konkurence.



Kako je lani poslovala Adriatic Slovenica

Skupne kosmate premije Adriatic Slovenica (AS) so se lani povzpele za 1,7 odstotka in dosegle 304 milijone evrov. Največ je pobrala premoženjskih zavarovanj, in sicer 140 milijonov evrov, kar je 1,4 odstotka več kot predlani. Najbolj so se povečale premije življenjskih in pokojninskih zavarovanj, ki jih je lani pobrala 61 milijonov evrov, kar je 2,8 odstotka več kot predlani. AS ima na področju dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj okoli 15 odstotni tržni delež.

Lani je zavarovalnica pobrala 99 milijonov evrov kosmatih zavarovalnih premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Število zavarovancev je nekoliko upadlo, kot razlog pa zavarovalnica navaja odpovedi zavarovanj zaradi podražitve premij. Pobrane premije zdravstvenih zavarovanj so se sicer povečale za 1,3 odstotka (med temi premijami je okoli 97 odstotkov zavarovanj v okviru dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja). Iz pojasnil AS izhaja, da je lani ustvarila dobiček na vseh zavarovalnih področjih.

Kot zanimivost dodajmo, da je AS lani začela tržiti dopolnilna zdravstvena zavarovanja tudi v Hrvaški. Kljub rasti premij, pa se je dobiček AS lani zmanjšal za 13 odstotkov in dosegel 10,6 milijonov evrov. Razlog so večji škodni dogodki v Sloveniji. Po predlogu družbe je bil skoraj ves lanski dobiček izplačan delničarjem, torej družbi KD group.



Lani ustvarjeni donos kapitala AS je dosegel 10,9 odstotka, kar je nekoliko bolje od drugih dveh zavarovalnic v Sloveniji Zavarovalnice Triglav (9,3 odstotni donos kapitala) in Sava Re (9,8). Hitra primerjava s tema dvema zavarovalnicama kaže, da bi lahko cena za AS znašala med 100 in 120 milijonov evrov, brez upoštevanja prevzemne premije.