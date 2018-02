Bo odstop predsednika Jacoba Zume omogočil okrevanje?

Desetletja se je vlada pod vodstvom Afriškega nacionalnega kongresa, ki je prevzel vodenje države po propadu apartheida, trudila vzpostaviti enakost in izboljšati življenje temnopoltega prebivalstva v Južnoafriški republiki. Mesta so dobivala dostop do elektrike, modernizirala so se naselja, javna naročila so dobivali temnopolti podjetniki. Ti programi so pripomogli k izboljšanju življenjskih razmer in ustvarjanju delovnih mest, vendar so bili hkrati tudi prežeti s korupcijo, ki se je zažrla v vse sloje prebivalstva.

Z odstopom predsednika Jacoba Zume se je obudilo upanje o morebitni spremembi reda. Eni mnogih, ki bodo izgubili svoj vpliv, so tudi bratje Gupta. V Indiji rojena trojica si je s tesnim sodelovanjem s predsednikom Zumo dobesedno »kupila« vpliv pri oblasti, ki se je tako razširil, da so govorili že o ugrabitvi države.