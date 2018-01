Bruselj sproža preiskavo odloga prodaje NLB

Bruselj – Evropska komisija bo v prihodnjih dneh po neuradnih informacijah sprožila poglobljeno preiskavo (in-depth investigation), povezano s slovenski kršitvami zavez glede prodaje NLB, ki bi morala biti v izpeljana do konca lanskega leta.

Bruselj trdi, da ima »resne dvome«, ali je zadnji slovenski predlog iz decembra, po katerem bi prodajo NLB začeli letos in končali prihodnje leto, zadosten. Tudi imenovanje upravljavskega zaupnika ne bi spremenilo ocen.

Po tej razlagi se pomoč iz leta 2013 od 1. januarja izvaja nezakonito. Odobrena je bila namreč pod pogojem, da bodo uresničene zaveze. Slovenija poleg obljube o prodaji ni izpolnila tudi zaveze, da bi v primeru neprodaje mesec pred iztekom roka imenovala zaupnika za prodajo balkanskih podružnic NLB.

Slovenski predlog upravljavskega zaupnika se v Bruslju ne zdi prepričljiv, saj se sprašujejo, »zakaj ni bil imenovan že doslej«. Nasploh je glavni dvom evropske komisije, ali so predlogi enakovredni prejšnjim zavezam. Po neuradnih ocenah še zdaleč ne. Po slovenskih predlogih se, denimo, vse druge zaveze, kakšrne so omejitve za poslovanje NLB, v podaljšanem roku ne bi izvajale več.

Ker se še nadalje izkrivlja konkurenca z državno pomočjo, v Bruslju pričakujejo dodatne ukrepe.

Upravljavski zaupnik, ki ga predlaga Slovenija za vodenje NLB do prodaje, po bruseljskih ocenah sploh ne more biti enakovreden ukrep spremembi lastništva, saj je zaupnik še vedno lahko pod vplivom vlade. Do tega imajo globoke zadržke, sploh glede na izkušnje v slovenskem bančnem sektorju. Povedno se jim zdi, da Slovenija tega zaupnika po izteku roka za prodajo ni imenovala, tudi če bi ga lahko.

Bo NLB morala vrniti državno pomoč?

‏Po sprožitvi postopka bo Slovenija imela mesec dni časa za odgovor na očitke. V skrajnem primeru lahko postopek pripelje do odločbe z zahtevo po povrnitvi državne pomoči. A v evropski komisiji v pogovorih s slovensko vlado pričakujejo konstruktiven razplet. Same volitve v presojah ne bodo igrale nobene vloge, saj da imajo pred očmi le zagotavljanje spoštovanja zakonodaje EU. Opozarjajo pa tudi, da samo javno omenjanje roka za prodajo – kar počne Slovenija – ne vpliva pozitivno na prodajo.

Slovenija je decembra predlagala, da se prodajni postopek za NLB s ciljem zmanšanja deleža države v NLB na največ 25 odstotkov plus eno delnico prične še v letu 2018 in konča najkasneje do konca leta 2019. Dokler se lastniški delež države ne zmanjša na največ 25 odstotkov plus eno delnico, bo stoodstotni delež upravljal neodvisni upravljavski zaupnik, izbran na mednarodnem javnem razpisu.