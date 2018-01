Cerar se ukvarja z letom 2018, Xi z letom 2030

Ljubljana – Kljub gospodarski rasti slovenski hiša ni tako trdna. Popraviti je treba temelje, pušča tudi streha. To je treba storiti danes, v konjunkturi, da bomo v prihodnjih kriznih časih bolje poslovali, je opozoril predsednik uprave SID banke Sibil Svilan. Vidni gospodarstveniki opozarjajo na nujne razvojne ukrepe, da bo Slovenija konkurenčna najbolj razvitim državam.



Na okrogli mizi, ki jo je včeraj ob predstavitvi publikacije Strateška predvidevanja (Strategic Foresight) za leto 2018, organiziral Inštitut za strateške rešitve, je direktor Rika Janez Škrabec dejal, da je za letošnje leto zelo optimističen: »Po desetih letih krize smo se prebudili v novo strukturo gospodarstva, ki jo sestavljajo mikro, mala in srednja pojdeta. Tako kot je v Nemčiji, Avstriji, Švici, Skandinaviji. To zagotavlja robustnejšo in bolj dolgoročno rast.«



Bolj kritičen je bil Svilan: »Delamo predvsem z rokami, ne z glavo.« Edina slovenska rešitev za nadaljnjo rast je izvoz, je poudaril, a podvomil v njegovo nadaljnjo rast. Dodana vrednost v izvozu sicer raste, vendar v proizvodnji z enostavnimi produkti: »Slovenska podjetja delno izgubljajo položaj, da bi se povzpela po verigi vrednosti navzgor in si tako zagotovila boljši izvoz v prihodnje. Nekoč vzhodne države Evrope so nas prehitele, zaostajanje Slovenije je kar precejšnje.« Podjetja, nižje na verigi vrednosti, v krizi tudi prej izgubijo posel. Opozoril je še na preveliko odvisnost slovenskega izvoza od Nemčije, zato je nujen večji izvoz tudi na neevropske trge, predvsem v Azijo.



Talente je treba plačati



Tudi Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, je poudaril, da Slovenija potrebuje strateški razmislek, kakšno strukturo gospodarstva si želi.: »Brez resnega preboja v znanju ne bomo naredili resnega preboja v dodani vrednosti. Pritegniti oziroma zadržati moramo največje talente. To pomeni, da jo moramo primerno plačati.«

Zato je po njegovem treba spremeniti davčni sistem, tako da bodo zaposleni za isto bruto dobili enako neto plačo, kot bi jo v tujini. Z njim se je strinjal predsednik upravnega odbora Outfit7 Žiga Vavpotič. Outfit7, ki ga je za milijardo dolarjev kupil kitajski kupec in ima sedež na Cipru, v Sloveniji zaposluje 220 ljudi. »Globalni in pragmatični lastnik se lahko odloči, da tu družbo zapre in jo odpre drugje, če tu ne bomo mogli razvijati svojih ciljev,« je dejal Vavpotič. Po njegovem se politika premalo zaveda, da obstoj globalnih podjetij ni zagotovljen. Za podjetje pa je ključno zaposlovanje tujcev, ker talentov doma primanjkuje, vendar pa razlika med bruto in neto plačo v Sloveniji ne omogoča dobrega plačila.

Brodnjak je še izrazil prepričanje, da Slovenija potrebuje odločno pokojninsko, delovnopravno, zdravstveno, davčno in izobraževalno reformo, da bomo lahko zadržali talente. »Imamo skorupmiran izobraževalni sistem, ki vzdržuje profesorske elite«, je bil kritičen Brodnjak.



Janez Škrabec po drugi strani poudarja, da je Slovenija glede razvoja talentov med najboljšimi na svetu, na kar vpliva tudi izobraževalni sistem: »V Sloveniji je čedalje več Pipistrelov, Outfitov ... Če rečemo, da ni važen, kakšen je avto, le da je nemški, v Las Vegasu pravijo, da ni pomembno, kakšen je igralni avtomat, le da je slovenski.«



Zopet v evforiji



Vavpotič je ocenil, da Slovenija ne bo spremenila izobraževalnega sistema, pri tem pa je primerjal možnost dolgoročnega strateškega vodenja države na Kitajskem in v Sloveniji. »Kitajska ima strateško možnost vodstva. V Sloveniji ne bomo spremenili izobraževanja, ker imajo vlade štiriletni mandat – če imajo srečo. Zato želijo populistično ugajati, da bodo izvoljeni, z resnimi strateškimi zadevami pa se ne ukvarjajo. Kitajska ima lahko strateški pogled. Xi (Jinping, kitajski predsednik, op. p.)se izjemno malo ukvarja z letom 2018, ampak izjemno veliko. V Sloveniji je ravno obratno.«



Brodnjak pa od prihodnje vlade pričakuje, da bo izšla iz cone udobja. Skrbi ga, da smo spet zašli v evforično fazo, kot da bo konjunktura trajna. Omenil je zahteve po dvigu plač v javnem sektorju. »Ne poznam podjetja, ki bi ob izgubi zviševalo plače,« je dejal in spomnil, da imajo javne finance še vedno primanjkljaj.