Coincheck je poročal oblastem

Japonska borza za trgovanje s kriptovalutami je za pristojne japonske finančne organe pripravila poročilo o hekerskem napadu, med katerim so neznanci prejšnji mesec ukradli kriptožetone NEM, vredne več kot 400 milijonov evrov.

Japonsko borzo Coincheck za trgovanje s kriptovalutami sta leta 2014 ustanovila japonska računalniška strokovnjaka Koičiro Vada in Jusuke Ocuka. Borza se je v nekaj letih razvila v največjo tovrstno borzo na Japonskem, na njeni spletni strani so zapisali, da je Coincheck celo vodilna borza za trgovanje s kriptovalutami v Aziji. Januarja letos so v spletno borzo vdrli neznanci in med hekerskim napadom ukradli več kot 500 milijonov kriptožetonov NEM, vrednih okoli 58 milijard jenov (približno 430 milijonov evrov).