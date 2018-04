Delničarjem DBS 0,2 evra dividende

Ma. G.

Ljubljana – Delničarji Deželne banke Slovenije (DBS) lahko prihodnji teden pričakujejo 0,2 evra bruto dividende na delnico, kar pomeni, da bo banka lastnikom razdelila 846.000 evrov dobička. Tako je v petek sklenila skupščina, ki ni podprla nasprotnega predlog skupine KD, da bi dividenda znašala 0,4 evra na delnico.

Zapletlo pa se je pri imenovanju dveh novih nadzornikov banke. Delničarji so najprej zavrnili nasprotni predlog družb KD Group in KD Kapital, da bi nadzorni svet banke sestavljalo šest članov, in ne do šest članov, kot je predlagala DBS. Prav tako v nadaljevanju niso podprli njunega predloga, da se za nadzornika imenuje Jure Kvaternik. Nova nadzornika banke sta tako postala Simon Kolenc in nekdanji predsednik uprave PBS banke Viktor Lenče. Oba menda spadata v krog Alenke Žnidaršič Kranjc. Adriatic Slovenica, KD Group in KD Kapital so zato napovedali vložitev izpodbojne tožbe.

Gre za prvo skupščino po tem, ko sta Skupina Prva in Prva osebna zavarovalnica Alenke Žnidaršič Kranjc postali četrtinski lastnici DBS.