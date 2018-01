Delniški trgi hočejo še više …

Svetovni trg : obdobja močnega evra so naklonjena Evropi, davčna reforma v ZDA pa to lahko spremeni.

Leto se je komaj dobro začelo, donosi delniških indeksov pa so kratko malo izjemni, v razponu od tri do osem odstotkov. Med razvitimi in razvijajočimi se trgi ni razlik. Optimizma je za zdaj več kot dovolj za vse.

Kljub izdatnejši krepitvi evra tudi donosi ameriških delniških indeksov prav nič ne zaostajajo. Zgodovinske izkušnje pa kljub temu kažejo, da so v razmerah močnejše rasti evra evropski delniški indeksi donosnejši. Ali to pomeni, da je treba močneje staviti na Evropo?