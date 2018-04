Direktor AVK Matvoz: Ne bom odstopil

Ljubljana – »Po svojem trdnem prepričanju svoje delo na položaju direktorja agencije opravljam strokovno in neodvisno. Vsled vsemu navedenemu sporočam, da ne bom odstopil s položaja direktorja agencije,« je v odzivu na včerajšnji poziv k odstopu dejal direktor AVK Andrej Matvoz.

Spomnimo, da je upravno sodišče lani odločilo, da je odločba ministra za gospodarstvo, s katero je oktobra 2016 odločil, da je najprimernejši kandidat za direktorja AVK Andrej Matvoz, nezakonita. Ker je vrhovno sodišče zavrnilo zahtevo za revizijo postopka imenovanja, je Počivalšek Matvoza, ki ga je na položaj direktorja imenoval državni zbor, včeraj javno pozval k odstopu.

Sodišče sicer ni presojalo, ali je Matvoz primeren za položaj direktorja varuha konkurence, ampak je odločilo, da je odločba ministra Počivalška nezakonita. Minister, ki je opravil ves postopek izbire direktorja – objavil javni natečaj, imenoval natečajno komisijo pod vodstvom svojega državnega sekretarja Aleša Cantaruttija in po opravljenem razgovoru po lastni presoji odločil, da vladi predlaga Matvoza –, je očitke sicer vseskozi zavračal. Zdaj pravi, da želi čimprejšnjo vzpostavitev zakonitega stanja, a da Matvoz odstop zavrača.

»Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence je samostojen in neodvisen organ, pristojen za varstvo konkurence na območju Republike Slovenije. Direktorja agencije imenuje državni zbor na predlog vlade. Minister, pristojen za varstvo konkurence, predlaga vladi kandidata, ki ga izbere po izvedenem javnem natečaju. Takšen postopek, kot ga določa zakon, je bil izveden tudi v predmetni zadevi, ko me je državni zbor pravnomočno imenoval na mesto direktorja agencije za obdobje petih let, odločitev državnega zbora pa ni bila izpodbijana. Pred upravnim sodiščem se je izpodbijala zgolj odločba pristojnega ministrstva,« zdaj pojasnjuje Matvoz.

Kot nadaljuje, se lahko direktor predčasno razreši zgolj iz razlogov, ki jih navaja zakon, za izvedbo postopka predčasne razrešitve direktorja agencije pa je pristojen Svet agencije. »Sam menim, da razlogi za razrešitev, ki jih navaja zakon, niso podani,« je dodal.

Matvoz je še pojasnil, da je zahtevo za revizijo postopka izbire vložil tudi sam, vendar postopek še ni zaključen.

»Kot direktor agencije moram zagotoviti, da agencija izvaja svoje pristojnosti in naloge, ki jih ima po zakonu, še posebej pa je to pomembno zdaj, ko agencija obravnava več izredno zahtevnih primerov,« je še zapisal Matvoz.