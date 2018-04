Disruptivno razmišlanje milenijcev je del sprememb

Hitra in zanesljiva plačila so hrbtenica trgovine. Sodobni kupec - tako potrošnik, vse bolj pa tudi podjetja - vse več nakupov opravi elektronsko, kar pomeni, da so elektronska in takojšnja tudi plačila. To je tudi polje, kjer tehnologija omogoča vedno nove rešitve. Naš sogovornik je bil Nils Winkler iz mednarodnega podjeta First Data.

Kako digitalizacija v praksi spreminja dejavnost plačil? Je današnja realnost drugačna od pričakovanj pred, na primer, dvema letoma?

Mislim, da v naši dejavnosti ne gre samo za digitalizacijo, saj je pravzaprav digitalizirana že nekaj časa. Gre pa za to, kako se uporabljajo nove rešitve in da se odzivamo na novo, »disruptivno« razmišljanje milenijcev. Ta trend opažamo že nekaj časa, prav tako pa se dejavnost razvija z veliko hitrostjo, poslovni modeli se stalno spreminjajo. Rekel bi, da nas ti premike prizadevajo tako, da je vsak od nas v dejavnosti plačil prisiljen sprejeti te spremembe in jih obrniti v pozitivne, take, ki se razvijajo z dejavnostjo. In to kar pravim, je veljalo že pred letom ali dvema. Tisti, ki se ne želijo prilagoditi ali se niso sposobni spremeniti, bodo ostali na negativni strani razvoja. Zdaj se zadeve pomikajo še hitreje, saj regulativa daje prednost manjšim igralcem, ki prinašajo inovacije in nove poslovne modele.