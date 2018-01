Do februarja razmislimo, ali bomo oddali vlogo za olajšavo

Davčni obračun: Prejemniki pokojnin imajo pravico do dveh avtomatičnih ugodnosti in možnost za tretjo.

Ljubljana – Finančna uprava je objavila prvo obvestilo, povezano z odmero dohodnine za leto 2017. Zavezance vabi, naj ji do 5. februarja sporočijo, ali nameravajo olajšavo za vzdrževane družinske člane pri letni odmeri uporabiti enako, kot so jo med letom.

Zaradi odmere dohodnine bomo še več mesecev mislili tudi na leto 2017, ne le na nov začetek. Tako deluje dohodninski sistem. Pri odmeri dohodnine za preteklo leto bodo pomembna merila, ki so veljala lani, ko je zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) na mesec izplačal povprečno 613.683 pokojnin iz obveznega zavarovanja. Akontacijo dohodnine so zajeli pri izplačilih, ki so presegla 1095,15 evra.

»V letu 2017 se sistem in tehnika obračunavanja akontacije dohodnine od pokojnin, invalidskih nadomestil, priznavalnin in drugih denarnih dajatev, ki jih obračunava in izplačuje zavod, v primerjavi z letom 2016 nista spremenila,« poudarjajo na Zpizu.



Statistika za daljše obdobje kaže, da se mejni znesek za obračun akontacije dohodnine v zadnjih štirih letih skoraj ni spremenil. Leta 2014 je bila meja za obdavčitev pri 1095,11 evra, leto pozneje pri 1095,10 evra in leta 2016 pri 1095,15 evra, torej enako visoko kot lani. Pri izračunu mejnega zneska, kjer nastopi prag za obračun akontacije, na Zpizu upoštevajo splošno dohodninsko olajšavo, ki pripada vsem zavezancem, in pokojninsko olajšavo, ki znaša 13,5 odstotka pokojnine.

Dve olajšavi, različna izhodišča

Vsem prejemnikom pokojnin pri odmeri za leto 2017 torej avtomatično pripadata dve olajšavi, ki delujeta na različnih izhodiščih. Splošna, ki za preteklo leto znaša 3302,70 evra, namreč znižuje davčno osnovo, iz katere finančna uprava odmeri dajatev. Tako imenovana pokojninska olajšava pa že odmerjeno dohodnino zniža za 13,5 odstotka dohodnine.

Prav zaradi pokojninske olajšave in tehnike njene izvedbe je prag za obdavčitev pokojnin dovolj visok, da je ne plačuje večina upokojencev. Dodatek za rekreacijo šteje med obdavčljive vire, a dohodkov večine prejemnikov ne požene tako visoko, da bi samo zaradi tega priboljška dosegli prag za obdavčitev. Izplačila iz obveznega zavarovanja, kot so invalidnine, varstveni dodatek k pokojnini ter dodatek za pomoč in postrežbo, niso vključena v davčno osnovo.



Splošna dohodninska olajšava in zneski za vzdrževane družinske člane so za leto 2017 povsem enaki, kot so bili 1. januarja 2014, ker odtlej ne velja več avtomatično usklajevanje z rastjo cen življenjskih potrebščin. Vzdrževani družinski člani niso le otroci, ampak tudi sorodniki, ki jih našteva zakon, recimo zakonec oziroma zunajzakonski partner, a veljajo določene omejitve.

Tudi prejemniki Zpizovih izplačil lahko olajšavo uveljavijo bodisi vsak mesec sproti, če sami izrazijo to željo, bodisi enkrat na leto pri odmeri dohodnine. Zato je tudi zanje pomemben rok 5. februar, do katerega lahko finančni upravi oddajo vlogo, s katero ji sporočijo, da bodo pri informativnem izračunu olajšavo uporabili drugače, kot so jo med letom. Pozneje bodo spremembe lahko zahtevali z ugovorom zoper izračun.



Pri odmeri dohodnine za leto 2017 bodo informativne izračune tretjič po vrsti dobili vsi državljani, ki so imeli med letom kakršnekoli dohodke, ki štejejo v letno davčno osnovo. Tako od 1. januarja 2015 določa davčni postopek. Finančna uprava jih zdaj zato pripravlja tudi za vse prejemnike pokojnin in drugih Zpizovih izplačil, čeprav se večina še naprej ne uvršča med plačnike dohodnine.