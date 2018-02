Dow Jones z največjim dnevnim padcem v zgodovini

Trend na borzah se je obrnil, ker so vlagatelji prepričani, da bo ameriška centralna banka kmalu zvišala obrestne mere.

De. P., STA

New York - Newyorške borze so ponedeljkovo trgovanje zaključile z velikimi padci. Industrijski indeks Dow Jones je zabeležil največji dnevni padec v svoji zgodovini in presegel prejšnji rekord iz leta 2008, ko je ta znašal 777,68 točke. Na najnižji točki je Dow Jones tokrat zabeležil padec za skoraj 1600 točk.

Indeks Dow Jones je trgovanje nato sklenil pri 24.345,75 točke, kar je 1175,21 točke oz. 4,60 odstotka manj kot v petek. Indeks 500 največjih ameriških podjetij S&P 500 se je oblikoval pri vrednosti 2648,94 točke, kar je 113,19 točke oz. 4,10 odstotka manj kot ob začetku. Tehnološki indeks Nasdaq je izgubil 273,42 točke oz. 3,78 odstotka in trgovanje sklenil pri 6967,53 točke.

Po več tednih podiranja rekordnih vrednosti se je trend na newyorških borzah obrnil. V petek objavljeno poročilo, ki kaže na močan trend ustvarjanja novih delovnih mest v ZDA, je namreč med vlagatelji utrdilo prepričanje, da bo ameriška centralna banka kmalu zvišala obrestne mere.

V današnjem trgovanju pa se je zvišala cena zlata. Slednja se je podražilo za 2,10 dolarja oz. 0,16 odstotka na 1339,40 dolarja za 31,1-gramsko unčo.