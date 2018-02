Država v odkup in novo zadolžitev

Ljubljana – Ministrstvo za finance vlagateljem znova ponuja odkup dolarskih obveznic, ki zapadejo v letih 2022, 2023 in 2024. Skupaj bi odkupila za 650 milijonov dolarjev obveznic. Poleg tega pa ponuja tudi zamenjavo dolarskih obveznic z zapadlostjo leta 2022 in 2023 za tiste, ki zapadejo leta 2024.

Država bo odkup dolarskih obveznic financirala z izdajo nove evrske obveznice, je razvidno iz ponudbenega prospekta, a pogoji izdaje niso razkriti. Verjetno bo zadolžitev večja od vrednosti odkupa, saj mora Slovenija do konca maja vlagateljem vrniti več kot 1,8 milijarde evrov in dosedanje zadolževanje verjetno ne zadošča.



Dolarske obveznice, ki zapadejo leta 2022, imajo 5,5-odstotno kuponsko obrestno mero. V nominalni vrednosti je izdanih še za 452 milijonov dolarjev obveznic. Država bi jih odkupila do 200 milijonov dolarjev, če bodo vlagatelji sprejeli pogoje. Obveznice trenutno kotirajo okoli deset odstotkov nad njihovo kuponsko obrestno mero. Če so naši izračuni pravilni, pa je država pripravljena plačati okoli 2,5 odstotka več od kuponske vrednosti.



Obveznic z zapadlostjo leta 2023 in obrestno mero 5,85 odstotka je izdanih še za 293 milijonov dolarjev. Država bi jih odkupila za 150 milijonov evrov. Obveznice sicer kotirajo 12 odstotkov nad kuponsko vrednostjo, država pa je zanje pripravljena plačati okoli tri odstotke premije.



Bolj zapleten je odkup obveznic z zapadlostjo leta 2024 in kuponsko obrestno mero 5,25 odstotka. Teh obveznic bi država odkupila za 300 milijonov evrov. Obveznice kotirajo deset odstotkov nad kuponsko vrednostjo, država pa ponuja okoli štiri odstotke premije. A poleg odkupa je država pripravljena tudi povečati izdajo z omenjeno zamenjavo.