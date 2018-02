EU bo za raziskovanje veriženja blokov namenila 340 milijonov evrov

Evropska komisija je ustanovila opazovalno skupino in forum EU za blockchain, ki lahko pomaga povečati sledljivost in varnost.

Ba. Pa., STA

Bruselj – Evropska komisija je danes s podporo Evropskega parlamenta, ki ga zastopa poslanec Evropskega parlamenta Jakob von Weizsäcker, odgovoren za nedavno poročilo o virtualnih valutah, ustanovila opazovalno skupino in forum EU za blockchain oziroma blokovne verige. Te lahko, kot ocenjujejo v Bruslju, pomagajo povečati sledljivost in varnost.

Komisija že od leta 2013 financira projekte v zvezi z blokovnimi verigami, do leta 2020 pa bo raziskavam na tem področju namenila 340 milijonov evrov. Prizadeva si, da bi akterjem na področju blokovnih verig omogočila večjo prepoznavnost, nadgradila obstoječe pobude, utrdila strokovna znanja ter spodbudila izboljšanje poslovnih procesov in uvajanje novih poslovnih modelov.

Podpredsednik komisije za enotni digitalni trg Andrus Ansip je povedal, da tehnologije, kot so blokovne verige, lahko pomagajo zmanjšati stroške ter hkrati povečati zaupanje, sledljivost in varnost. Imajo ogromen potencial za povečanje varnosti družbenih in ekonomskih transakcij prek spleta, saj varujejo pred napadi in odpravljajo potrebo po posredniku.

»Izkoristiti želimo številne talente in izvrstna zagonska podjetja v Evropi ter postati regija, ki bo po razvoju in naložbah v uvajanje blokovnih verig vodilna v svetu,« je dejal.

Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, pa je dodal, da so blokovne verige ena izmed številnih tehnologij, ki prinašajo digitalne inovacije, in imajo potencial, da korenito preoblikujejo finančne storitve in trge. »Opazovalna skupina in forum za blockchain bosta spremljala razvoj in služila kot vir informacij za oblikovanje naših politik,« je ocenil.

Opazovalna skupina in forum EU za blockchain bosta aktivno pomagala Evropi, da izkoristi nove priložnosti, ki jih prinašajo blokovne verige, pridobi strokovno znanje in postane vodilna na tem področju. Zbirala bosta informacije, spremljala in analizirala smeri razvoja, se ukvarjala z izzivi in raziskovala družbeno-gospodarski potencial blokovnih verig.

Omogočala bosta čezmejno sodelovanje pri praktičnih primerih uporabe, tako da bosta združevala najboljše evropske strokovnjake in spodbujala odprt forum, v katerem strokovnjaki za blokovne verige, inovatorji, državljani, deležniki iz industrije, javni organi, regulatorji in nadzorniki razpravljajo o novih zamislih ter jih razvijajo in se tako na odprt način učijo drug od drugega ter prispevajo v duhu odprtega sodelovanja.