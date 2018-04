Evropa le začasno umirja vedno bolj razgrete strasti

Ljubljana – S strahom pričakovani prvi delovni dan na stari celini je prinesel olajšanje na finančnih trgih, ki pa je, kot kaže, zgolj predah v obdobju vedno večje negotovosti. Ta se bo še stopnjevala in pričakovati je še večje nihanje cen delnic in umik varnejše naložbe.



Negotove borzne razmere so opazno pocenile državno zadolževanje. Od sredine februarja je zahtevani donos 10-letnih nemških državnih obveznic zdrsnil za četrt odstotne točke. Tudi zahtevani donos 10-letnih državnih obveznic Republike Slovenije je znova nižji od odstotka, potem ko je sredi februarja znašal že več kot 1,3 odstotka. Okoli 0,2 odstotne točke nižji kot sredi februarja so tudi zahtevani donosi 10-letnih ameriških državnih obveznic.