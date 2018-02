Evropskim vlagateljem močan evro nekoliko greni rast delnic

Na svetovnih borzah se še naprej nadaljuje zgodovinska sinhrona rast delnic, ki pa je nekoliko skrita očem evropskih investitorjev. To je posledica strme rasti evra, ki je od lani zrasel z 1,05 na 1,25 dolarja. Bikovski trgi so kot plima, ki dviguje vse ladje v pristanišču in skrbi za dobro razpoloženje med vlagatelji, gospodarstveniki in politiki.

Posebej evforičen in razposajen je ameriški predsednik Donald Trump, ki je pred volitvami obljubljal Američanom, da bodo pod njegovim vodstvom zmagovali tako zelo močno, da bodo utrujeni in naveličani od zmagovanja. Če vizualno, tehnično ali statistično primerjamo gibanje rasti delniških trgov z zgodovinskimi trendi, nam zelo hitro postane jasno, da imamo opravka z mogočnim pozitivnim trendom.