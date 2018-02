Evrsko območje je še krhko, to moramo izboljšati

Nova nemška vlada, ko jo bodo vendarle sestavili, se bo takoj soočila s predlogi francoskega predsednika Emmanuela Macrona o novih skupnih institucijah in pristojnostih evrskega območja.

Vsaj v krščanskodemokratski CDU dolgoletne kanclerke Angele Merkel se mnogi bojijo, da bi te prinesle transfer sredstev z evropskega severa na jug, ob 55. obletnici podpisa elizejske pogodbe pa je vrsta uglednih nemških in francoskih ekonomistov predstavila konkretne predloge za poglobitev evropske monetarne unije z reformami finančne, davčne in institucionalne arhitekture evrskega območja na čelu.

Vaši predlogi reform evrskega območja ne presenečajo le zaradi svoje temeljitosti, ampak tudi zaradi soglasja pogosto različno usmerjenih vrhunskih ekonomistov Nemčije in Francije. Je prav to zagotovilo, da lahko opravijo s problemi skupne evropske valute, ki so še ostali?

Predloge smo sestavili skupaj in že zato mislim, da so pravi. Včasih se naša mnenja res razlikujejo, a vsi menimo, da bi bil reformni paket boljši od statusa quo. V evrskem območju imamo zdaj dva problema, najprej zato, ker se na številnih področjih jamstva in nadzor razhajajo. Preveč zadolžene države lahko računajo, da bodo del dolga prevalile na druge in to ni prav. Proračunsko politiko nadzorujejo države, skozi reševalno politiko in tudi skozi denarno politiko Evropske centralne banke pa so jamstva vsaj delno skupna.

Prvi problem je nevarnost, da se ene države zadolžujejo na stroške drugih in ne prevzamejo vse odgovornosti za posledice svojih dejanj, drugi pa je krhkost evrskega območja. Tudi v prihodnjih krizah lahko na trgih kapitala nastane nezaupanje do številnih držav, delni beg kapitala, ki bi sledil, pa bi še povečal stroške krize. V sedanjem položaju države nosijo premalo odgovornosti za svojo politiko, hkrati pa je evrsko območje še zelo krhko, to moramo izboljšati.