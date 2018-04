Furs odpira vrata za obiskovalce

Med drugim se bo mogoče seznaniti z informacijami s področja davkov in carin ter si ogledati delo mobilnih oddelkov.

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Finančna uprava RS (Furs) bo konec prihodnjega tedna odprla vrata za obiskovalce. S tem se želi približati zavezancem in okrepiti informiranje na področjih, ki so trenutno aktualna za najširši krog javnosti. Med drugim se bo mogoče seznaniti z informacijami s področja davkov in carin ter si ogledati delo mobilnih oddelkov Fursa.

Vrata bo obiskovalcem v petek, 13. aprila, med 10. in 12. uro odprlo vseh 15 finančnih uradov po Sloveniji kot tudi generalni finančni urad in posebni finančni urad v Ljubljani.

Obiskovalci bodo tega dne pri uslužbencih Fursa dobili informacije s področij dohodnine, obdavčitve dejavnosti ter drugih davkov kot tudi s področja carinskih dajatev. Predstavili jim bodo informacijski sistem eDavki za fizične osebe, v katerega se je od lani mogoče registrirati le z uporabniškim imenom in geslom, med drugim si bodo lahko ogledali delo mobilnih enot te se seznanili s tveganji pri spletnem nakupovanju. Podrobnejši program posamenzega finančnega urada lahko preverite TUKAJ.

Poleg generalnega finančnega urada in posebnega finančnega urada v Ljubljani ima Furs finančne urade v Brežicah, Celju, Dravogradu, Hrastniku, Kočevju, Kopru, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu, Postojni, Ptuju in Velenju. Programi dejavnosti se med uradi razlikujejo, ogledati si jih je mogoče na spletnih straneh Fursa.

Pridružili se bodo tudi vrhunski športniki

Na nekaterih uradih se bodo zaposlenim pri druženju z obiskovalci pridružili tudi vrhunski športniki, ki so zaposleni na Fursu. Deskarja Žana Koširja bo tako mogoče srečati na finančnem uradu v Kranju, alpskega smučarja Klemna Kosija na finančnem uradu v Mariboru, alpsko smučarko Ano Drev pa na finančnem uradu v Celju.