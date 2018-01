Furs pobral več dajatev, boljša tudi davčna kultura

Ba. Pa., STA

Ljubljana − Finančna uprava RS (Furs) je lani po prvih podatkih pobrala 15,53 milijarde evrov dajatev, kar je približno 920 milijonov evrov oziroma za 6,3 odstotka več, kot so znašala vsa v letu 2016 zbrana vplačila. Ob tem Furs ugotavlja izboljšanje davčne kulture davkoplačevalcev, saj je bilo 95 odstotkov obveznosti lani plačanih prostovoljno.

Primerjalno gledano so bili lani pri vseh vrednostno pomembnejših vrstah dajatev prihodki višji, davčni prihodki so porasli celo za 950 milijonov evrov oziroma 6,8 odstotka, kažejo prvi podatki Fursa. Dokončni podatki bodo znani po zaključnem računu v začetku februarja.

Prispevki za socialno varnost za zagotavljanje pravic iz pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja, ki se pretežno vplačujejo v blagajno Zpiza in ZZZS, v manjšem obsegu pa tudi v proračun države, so narasli za 300 milijonov evrov oziroma 6,5 odstotka in v skupnem znesku presegli šest milijard evrov vplačil.

Kot so poudarili na Fursu, posebej pozitivne rezultate izkazujejo davki na dohodek in dobiček s skupaj skoraj 11-odstotno rastjo. Med njimi zaradi obsega in rasti posebej izstopata davek na dohodek od pravnih oseb s 167 milijoni evrov več vplačanimi prihodki oziroma 27,8-odstotno rastjo in dohodnina z 118 milijonov evrov več vplačanimi prihodki oziroma 5,7-odstotno rastjo v letu 2017.

Velik porast, v vrednosti 274 milijonov evrov oziroma za 5,2 odstotka, so imeli tudi pri domačih davkih na blago in storitve. Davek na dodano vrednost je bil glede na predhodno leto višji za 6,8 odstotka oziroma 221 milijonov evrov, porast trošarin pa je dosegel 2,2 odstotka oziroma 34 milijonov evrov.

Furs sicer zadnja leta ugotavlja velik porast deleža prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti, tako pri predlaganju obračunov in prijavljanju obdavčljivih prihodkov kot pri plačevanju.

Kriva je gospodarska rast

Delež prostovoljno plačanih dajatev, pri čemer se za prostovoljne štejejo vse poravnave obveznosti do začetka izvršbe, se namreč povečuje bolj, kot je letni prirast plačanih prihodkov. Ob upoštevanju neplačanega aktivnega davčnega dolga za zadnjih deset let in dolga, ki so ga izterjali v izvršbi, Furs ugotavlja, da je bilo lani prostovoljno plačanih obveznosti kar 95 odstotkov.

»Izboljšanje davčne kulture davkoplačevalcev je pretežno odraz gospodarske rasti, zagotovo pa tudi prizadevanj Fursa za izboljšanje storitev, namenjenih davkoplačevalcem, in povečanja avtomatične izmenjave podatkov, ki omogoča celovitejšo in lažjo odmero dajatev,« so poudarili na Fursu.

Davčno dolg upada

Pojasnili so tudi, da še naprej upada davčni dolg, ki je zadnji dan lanskega leta dosegel 1,267 milijarde evrov, kar je 4,1 odstotka oziorma 55,73 milijona evrov manj kot pred letom dni. Davčni dolg se sicer absolutno znižuje od leta 2013.

»Delež dolga v pobranih javnofinančni prihodkih pa je v zadnjih štirih letih padel za 3,3 odstotne točke in za leto 2017 znaša 8,2 odstotka, kar izkazuje večjo učinkovitosti pobiranja dajatev, saj bi ob enaki učinkovitosti razmerje med obema kategorijama ostalo enako oziroma bi davčni dolg sledil rasti javnofinančnih prihodkov,« so še pojasnili na Fursu.