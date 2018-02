Furs prevoznikom spisal za 6,2 milijona glob

Ba. Pa.

Ljubljana – Od leta 2014 število odkritih kršitev s tahografi narašča, ugotavljajo na Finančni upravi (Furs). Lani so inšpektorji Fursa ustavili 3544 tovornjakov in avtobusov in pri tem opravil nadzor nad 110.614 delovnimi dnevi voznikov.

Odkrili so kar 2429 kršiteljev. Od tega je bilo kar 486 primerov najhujših kršitev in goljufij, ki so jih prevozniki izvedli s pomočjo naprav in pripomočkov za manipuliranje s tahografom (uporaba magneta, elektronske naprave itd). Le tretjina vseh kontroliranih prevozov je bila brezhibnih. Izrečenih je bilo 3247 glob v skupnem znesku 6,2 milijona evrov.

Uslužbenci mobilnih oddelkov Fursa nadzirajo prevoze po cesti, v katerih za tekoči dan ter za zadnjih 28 dni preverjajo upoštevanje pravil glede dovoljenih časov vožnje, odmorov ter obveznih počitkov voznikov in pravilnost delovanja snemalnih naprav (tahografov) v skladu z uredbami EU ter mednarodnimi sporazumi. To predstavlja enega pomembnejših ukrepov zagotavljanja večje varnosti tovornega in avtobusnega prometa ter preprečuje nelojalno konkurenco cestnih prevoznikov na enotnem prevozniškem trgu EU.

Prevozniki ponavadi huje kršijo pravila ur vožnje in obveznega počitka z zatajitvijo ali uničenjem podatkov o aktivnostih oziroma manipulirajo s tahografi tako, da v vozila nelegalno vgradijo elektronske manipulacijske naprave, ugotvaljajo pri Fursu. »V teh primerih nadzorniki opravijo podroben pregled celotne snemalne naprave, ožičenja tahografa ter vse dokumentacije. Prevozniki, pri katerih gre za hujše prekrške, namreč ogrožajo varnost vseh udeležencev v prometu in ne spadajo na slovenske ceste,« so še sporočili iz Fursa.

Kot dodajajo, so prevozniki vse bolj iznajdljivi pri goljufanju. Vse več je novih oblik in skritih mest, kjer so manipulacijske naprave nameščene, odkrivanje teh pa je zelo kompleksno in zahteva specifična znanja in poglobljen pristop.

»S pomočjo vgrajenih manipulacijskih naprav v vozilih, ki so čedalje bolj sofisticirane, manipulanti dosežejo, da se med vožnjo aktivnost vozila v zapisovalno napravo ne beleži, ampak se na voznikovo kartico zabeleži počitek,« pojasnjujejo na Fursu.

Največ kršitev so odkrili pri prevoznikih iz drugih držav članic EU (59 odstotkov), sledijo tuji prevozniki iz tretjih držav (26 odstotkov) in domači prevozniki s sedežem v Sloveniji (15 odstotkov). Odkritih in zaseženih je bilo 105 v vozila vgrajenih sofisticiranih elektronskih naprav za manipuliranje tahografa, krmiljenih s pomočjo prikritih stikal, daljincev in spominskih USB-ključev.