Gary Cohn odhaja zaradi trgovinske vojne

Glavni ekonomski svetovalec ameriškega predsednika je napovedal svoj odstop, ker mu Donalda Trumpa ni uspelo prepričati, naj ne uvede uvoznih carin za jeklo in aluminij. Gary Cohn je prepričan, da bi tak ukrep lahko povzročil trgovinsko vojno z ameriškimi trgovinskimi partnerji in škodil ameriškemu gospodarstvu.

Ameriški ekonomist in poslovnež Gary Cohn je na začetku 80. let prejšnjega stoletja diplomiral na Kogodovi poslovni šoli na zasebni Ameriški univerzi v Washingtonu in se čez nekaj let zaposlil v ameriški investicijski banki Godman Sachs. V banki je sčasoma napredoval na višje položaje in leta 2006 postal predsednik uprave Goldman Sachsa ter na položaju ostal do leta 2017, ko se je pridružil vladi ameriškega predsednika Donalda Trumpa.