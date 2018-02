Gospodarstva Balkana z rastjo, a visoko brezposelnostjo in revščino

Ljubljana – Po letih negativnih ali nizkih gospodarskih rasti so gospodarstva držav Zahodnega Balkana v dobrem stanju in rastejo hitreje od povprečja Evropske unije. Vendar se še vedno soočajo s težavami. Brezposelnost se ne znižuje dovolj hitro, visoka ostaja tudi stopnja revščine, opozarja Tine Kračun, direktor Inštituta za strateške rešitve.



Gospodarstva Zahodnega Balkana – v pregled smo vzeli države nekdanje Jugoslavije –, so v relativno dobrem stanju, pravi Matej Rogelj iz centra za mednarodno poslovanje pri gospodarski zbornici. Med temi državami je Slovenija lani po oceni Mednarodnega denarnega sklada (MDS) imela najvišjo gospodarsko rast – štiriodstotno, Urad za makroekonomske analize in razvoj je napovedal celo 4,4-odstotno. A tudi ostala gospodarstva so rasla hitreje od povprečja Evropske unije, ki je lani po oceni Evropske komisije imela 2,4-odstotno rast bruto domačega proizvoda (BDP). Najhitreje je raslo Kosovo, s 3,5-odstotno, in Srbija s trioodstotno rastjo.



Po oceni MDS bodo gospodarstva Zahodnega Balkana hitreje od evropskega povprečja rasla tudi letos, saj se bodo približala ali presegla triodstotno rast.



Borut Šuklje, svetovalec za Jugovzodno Evropo, pravi, da so gospodarske razmere v državah regije vsaj zdaj skorajda neposredno povezane z njihovo evropsko perspektivo. Zato so sklepi Evropske komisije, ki prvič dajejo realnejši časovni okvir sprejema v polnopravno članstvo skupini šestih držav, Albaniji, BiH, Ćrni gori, Kosovu in Srbiji, toliko bolj pomembni. A vendar je za samo gospodarsko sodelovanje vsaj toliko pomemben konec nemških parlamentarnih volitev in bližnja sestava nove nemške vlade.