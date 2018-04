Guvernerju Jazbecu pripada še 60.000 evrov odpravnine

V Banki Slovenije potrjujejo naše neuradne informacije, da je guverner Boštjan Jazbec, ki odhaja predčasno in na svojo željo, ker je dobil novo, dobro plačano službo v Bruslju, upravičen tudi do odpravnine. Ta po naših informacijah presega 60.000 evrov bruto.

V Banki Slovenije razlagajo, da članu sveta, ki mu je prenehal mandat in ni bil ponovno imenovan, ustanova mora z iztekom mandata ponuditi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto, ki ustreza vrsti in stopnji njegove izobrazbe in njegovim delovnim izkušnjam.

»Če odkloni sklenitev pogodbe o zaposlitvi, mu preneha delovno razmerje in pripada odpravnina v višini šestkratnika njegove bruto povprečne mesečne plače v zadnjih treh mesecih pred iztekom mandata. Boštjan Jazbec je, skladno s pogodbo o zaposlitvi, v primeru predčasne razrešitve (zaradi razrešitve na lastno željo) upravičen do odpravnine. Tako določilo so v pogodbi podpisali tudi njegovi predhodniki. V nasprotju z nekdanjimi guvernerji pa ni imel določbe o plačilu neizkoriščenega dopusta,« poudarjajo v Banki Slovenije.



Koliko je trošil na službeni kartici



Guverner je upravičen tudi do službene plačilne kartice. Uporablja jo za plačilo stroškov za službene poti (za hotelske namestitve, prevozne stroške …). Guverner je med drugim vsakih štirinajst dni v Frankfurtu na zasedanju ECB, dvakrat na leto na zasedanju IMF, med drugim se udeležuje strokovnih srečanj, službeno kartico pa uporablja tudi za plačilo reprezentančnih izdatkov, na primer kosil. Jazbec je tako lani prek službene kartice porabil 11.883 evrov, predvsem za plačilo službenih poti, letos pa je do konca marca potrošil 3164 evrov.



Grožnje niso bile povezane s službo



Iz policije so včeraj sporočili, da Boštjana Jazbeca ne varujejo več, saj so v kriminalistični preiskavi ugotovili, da so razlogi za to prenehali, sploh pa da grožnje, ki jih je prejemal po SMS-sporočilih na svoj službeni telefon in zaradi katerih je zaprosil za policijsko zaščito, niso bile povezane z njegovim delom oziroma njegovo guvernersko funkcijo. Po naših informacijah je Boštjan Jazbec v preiskavi navedel tri imena potencialnih osumljencev, ob prijavi policiji pa je med drugim namignil, da so grožnje povezane s sanacijo bank oziroma s krogi, ki so v njej izgubili del premoženja. Policijska preiskava je pokazala, da gre za četrto osebo, zoper katero bo podana kazenska ovadba.