Hit lani na igralnih avtomatih izplačal 66 milijonov evrov

Ba. Pa., STA

Nova Gorica – V Hitovih sedmih igralnicah so lani na igralnih avtomatih izplačali za več kot 66 milijonov evrov dobitkov, višjih od 1000 evrov. Med njimi so izstopali trije jackpoti v novogoriški Perli in kranjskogorski Koroni. Ti so dosegli približno 223.000, 193.000 in 158.000 evrov.

Najvišji dobitek, ki je bil t. i. progresivni dobitek, saj predstavlja nagradni sklad več medsebojno povezanih igralnih avtomatov, je zadel italijanski državljan, so med zanimivostmi lanskega leta nanizali v družbi Hit.

Hitove igralnice Park, Perla, Drive-in na Goriškem, Aurora v Kobaridu, Korona, Fontana v Rogaški Slatini in Mond v Šentilju ter igralni salon Larix v Kranjski Gori je lani obiskalo 1,4 milijona gostov.

V njih je nameščenih 3200 igralnih naprav in 192 igralnih miz. Podatkov o tem, koliko dobitkov se izplača pri slednjih, v družbi nimajo.

Na igralniškem področju je leto zaznamoval turnir v pokru, ki je izstopal po številu udeležencev, po nagradnem skladu, ki se je povzpel čez milijon evrov, pa je bil za Slovenijo rekorden, so navedli. Po lanskem uspelem dogodku se v Hitu pripravljajo nanj tudi letos, ki bo prav tako februarja in prav tako z milijonskim skladom.

Podatka, koliko gostov je lani bivalo v Hitovih hotelih, ki so na Goriškem, v Kranjski Gori in v Šentilju, v družbi še nimajo. So pa lani izpolnili načrte programa čarterskih povezav z jugom Italije ter beležili dobro zasedenost med prvomajskimi in novoletnimi prazniki.

V hotelih so lani gostili tudi precej športnih ekip, v Perlinem kongresnem centru v Novi Gorici pa so med drugim gostili 93 večjih konferenc in srečanj. To po navedbah družbe potrjuje, da je »potencial za razvoj športnega in konferenčnega turizma zelo velik«.