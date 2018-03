Hongkong in Kitajska sledita z dvigom obresti

Azija: v ospredju so obrestne mere in konflikti v mednarodni trgovini.

Ker se scenarij, skladno s katerim bi ameriški Fed že letos izvedel štiri zvišanja obrestne mere namesto treh, ni uresničil, je nastala apreciacije valut azijskih držav v primerjavi z ameriškim dolarjem. Reagirala je tudi Hong Kong Monetary Authority (HKMA), to je državna institucija, odgovorna za monetarno in bančno stabilnost Hongkonga, in zvišala obrestno mero z 1,75 na dva odstotka.

Spomnimo se, da je hongkonški dolar (HKD) vezan na ameriški dolar (USD) in se mora gibati v razponu od 7,75 do 7,85 HKD za en USD. Vendar hongkonška valuta že nekaj časa depreciira in se je zelo približala meji 7,85 HKD za en USD.