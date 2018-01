Inflacijska pričakovanja se povečujejo

Raziskava ECB: Višja inflacija in gospodarska rast.

N. G., STA

Poklicni napovedovalci Evropske centralne banke (ECB) so nekoliko povišali inflacijska pričakovanja za letošnje in prihodnje leto, medtem ko naj bi bila na dolgi rok stopnja inflacije v območju evra okrog 1,9 odstotka. Izboljšali so tudi napovedi za rasti bruto domačega proizvoda (BDP) v območju z evrom.

Po ta teden objavljenih napovedih naj bi se cene življenjskih potrebščin v območju z evrom v letošnjem letu povišale za 1,5 odstotka, prihodnje leto za 1,7 odstotka in v 2020 za 1,8 odstotka. Napovedi za leti 2018 in 2019 sta od prejšnjih višji za 0,1 odstotne točke.

Gospodarska rast v območju evra bo letos dosegla 2,3 odstotka, prihodnje leto 1,9 odstotka in v letu 2020 1,7 odstotka. Napoved rasti za letošnje in prihodnje leto sta višji za 0,4 oz. 0,2 odstotne točke. Dolgoročna napoved gospodarske rasti predvideva, da se bo ta gibala okrog 1,6 odstotka.

Postopoma pa bo upadala stopnja brezposelnosti. Letos na 8,4 odstotka, prihodnje leto na 7,9 odstotka in v 2020 na 7,6 odstotka. Dolgoročna stopnja brezposelnosti bo pri 7,5 odstotka.

Strokovnjaki, ki sodelujejo v anketi ECB, so predstavniki finančnih in nefinančnih institucij znotraj EU.