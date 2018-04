Izginjanje slovenskih borznoposredniških družb

Ljubljana - Medtem ko se Triglav Skladi omenjajo kot kupec Altinih skladov, bi Altin analitsko-upravljavski del menda lahko kupila banka BKS. Če se bo to zgodilo, bo ta postala največji borzni posrednik pri nas, hkrati pa bo na trgu ostala le še ena slovenska borznoposredniška družba, ki ni banka.

Banka BKS je nedavno od Gorenjske borznoposredniške družbe (GBD) odkupila opravljanje investicijskih storitev in poslov vključno z vodenjem računov vrednostnih papirjev, denarnimi sredstvi in premoženjem strank. Prenos naj bi bil predvidoma izpeljan do konca aprila.