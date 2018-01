Japonska kriptoborza izgubila za 322 milijonov evrov žetonov NEM

N. G.

Z ene največjih japonskih borz za kriptožetone Coincheck je bilo ukradenih za okoli 400 milijonov dolarjev (322 milijonov evrov) žetonov NEM, poroča Bloomberg.

Iz borze so sporočili, da so ustavili vsa izplačila in trgovanja z vsemi žetoni, razen bitcoinom. Soustanovitelj borze Yusuke Otsuka je dejal, da vedo, kam je bilo okoli 500 milijonov žetonov nakazanih: »Če jih bomo lahko še naprej sledili, jih bomo morda odkrili. Vendar še preiskujemo.« NEM je deseta največja kriptovaluta glede na tržni kapitalizacijo.

Danes dopoldne vrednost kriptovalut večinoma raste, kažejo podatki spletne strani coinmarketcap.com.