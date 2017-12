Javnofinančni primanjkljaj v tretjem četrtletju pri 0,2 odstotka BDP

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Ugodne makroekonomske razmere v Sloveniji se odražajo tudi v statistiki javnih financ. Javnofinančni primanjkljaj je bil v tretjem četrtletju pri 0,2 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), za 1,4 odstotne točke nižji kot pred letom dni, še nekoliko več se je znižal v vseh treh četrtletjih skupaj. Dolg države se je povečal minimalno.

Primanjkljaj države je med julijem in septembrom nanesel 19 milijonov evrov, kar predstavlja 0,2 odstotka BDP, kažejo izračuni državnega statističnega urada. Na zmanjšanje primanjkljaja je vplivala predvsem visoka rast prihodkov, ki je že tretje četrtletje zapored višja od rasti izdatkov.

Javnofinančna slika se je izboljšala tudi v prvih treh četrtletjih - primanjkljaj je znašal 134 milijonov evrov ali 0,4 odstotka BDP, v enakem obdobju lani pa 549 milijonov evrov ali 1,8 odstotka BDP. Za prvih devet mesecev letos sta bila značilna visoka rast prihodkov in postopno naraščanje izdatkov, kar kaže na nadaljnje sproščanje varčevalnih ukrepov in postopen zagon črpanja evropskih sredstev, vendar pa to še vedno ni zaživelo v polnem obsegu.

Dolg države se je medtem v četrtletni primerjavi povečal minimalno, in sicer od konca drugega četrtletja na 17 milijonov evrov, tako da je konec tretjega četrtletja ocenjen na 33,285 milijarde evrov, kar predstavlja 78,4 odstotka BDP.