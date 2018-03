Arharjeve izjave o sanaciji bank razburile guvernerja

Ba. Pa., STA, Su. K.

Sanacija bank v letu 2013 znova razburja. Kot smo razkrilii, ima stranka SD v predlogu svojega volilnega programa zapisano tudi poglavje »odprava napak sanacije bank« (faksimile objavljamo spodaj). Nekaj strank smo vprašali ali bi podprli njeno revizijo. Tako v Listi Marjana Šarca, kot NSi in Desusu je odgovor pritrdilen.

Odhajajoči guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec je v odprtem pismu predsedniku republike Borutu Pahorju obsodil besede njegovega svetovalca Franceta Arharja, ki jih je dal v izjavi za Delo:

»Vsak kandidat za guvernerja bo moral odgovoriti na vprašanje, kako ocenjuje to sanacijsko zgodbo. To sem povedal tudi predsedniku države, pred katerim je zdaj iskanje kandidata za novega guvernerja. Iz urada predsednika države smo oškodovanim v sanaciji bank poslali tudi pismo, v katerem sem zapisal mnenje, da bi veljalo razmisliti o poravnavi. Drugače se bodo zadeve vlekle desetletja.«

»Takšna poteza je nedopustna,« meni Jazbec.

»Do danes noben sodni ali kakršenkoli drug uradni postopek ni potrdil očitkov, da je bila v sanaciji bank 2013 in 2014 storjena kakršnakoli nepravilnost ali da je prišlo do nezakonitega oškodovanja kogarkoli. Prav tako niso bili predstavljeni nobeni dokazi, ki bi utemeljeno kazali na kakršnekoli nepravilnosti v postopkih Banke Slovenije,« je v pismu zapisal Jazbec.

Zato je po njegovih besedah nedopustno, da iz urada prihajajo trditve o nepravilnostih pri sanaciji oz. o oškodovanju nekdanjih imetnikov podrejenih instrumentov in delnic bank. Arharjeve navedbe so lahko razumljene kot nedvoumna obsodba posameznikov, ki so sodelovali pri sanaciji bank. »Posredna diskreditacija Banke Slovenije in posameznikov je nedopustna, saj v celoti ignorira razloge, ki so zahtevali ukrepanje,« je izpostavil guverner.

Ker Pahorja po Jazbečevem odhodu za člana evropskega enotnega odbora za reševanje bank čaka izbira novega kandidata, je Arharjeve navedbe o tem, do česa se bo moral opredeliti vsak nov kandidat, možno razumeti kot pritisk na Banko Slovenije in na kandidate. Takšno prejudiciranje in izključevanje kandidatov na podlagi pavšalnih in neutemeljenih zaključkov je po Jazbečevem prepričanju nedopustno.

Pahorja je tako pozval, naj »ne dopušča rušenja zaupanja v institucije države«. Jazbec pričakuje tudi odziv ministrstva za finance.

»Nedopustno je, da urad zagovarja partikularne interese nekdanjih imetnikov podrejenih instrumentov in delnic bank ter popolnoma zanemari legitimne interese davkoplačevalcev, ki smo prispevali k uspešni sanaciji bančnega sistema,« je ocenil. Napoved poravnav se ob tem lahko tudi razume kot namera, da se ustavi vse postopke za iskanje odgovornosti za razmere, ki so botrovale sanaciji.

Guverner je izpostavil, da Banka Slovenije na kakršnokoli poravnavo ne more pristati. Če pa urad priporoča poravnavo nekdanjih imetnikov v razmerju do države, pa je opozoril, da je to lahko problematično z vidika postopkov pravne pomoči, med drugim pa lahko negativno vpliva tudi na aktualna pogajanja, ki jih z Evropsko komisijo glede privatizacije NLB vodi vlada.

Jazbec je spomnil, da je ustavno sodišče oktobra 2016 potrdilo, da so členi zakona o bančništvu, ki so bili pravna podlaga za sanacijo, v skladu z ustavo. Je pa naložilo zakonodajalcu, da mora sprejeti zakon, ki bi uredil učinkovito sodno varstvo imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, ta pa s sprejemom zakona zamuja skoraj leto dni.

Posredna diskreditacija Banke Slovenije in posameznikov, ki so sodelovali v postopkih sanacije bančnega sistema, se zdi Jazbecu problematična tudi v kontekstu groženj, ki jih prejema. Ta teden je namreč prek sporočil SMS na službeni telefon prejel več groženj, neznanec grozi tudi njegovim otrokom.

Premierka v času sanacije bank Alenka Bratušek je danes predsednika Pahorja, predsednika vlade, ki opravlja tekoče posle, Mira Cerarja in predsednika DZ Milana Brgleza pozvala, naj ostro obsodijo grožnje Jazbecu. Ogorčena je, da tega doslej ni storil nihče od njih, je zapisala v javnem pismu.

»Vašo obsodbo groženj in nastop, v katerem bi se postavili v bran guvernerju, pa še najbolj pogrešam zato, ker guverner ni tisti, ki je banke spravil na kolena, da smo jih potem morali sanirati,« je zapisala in sklenila: »Grožnje torej danes prejemajo tisti, ki so zatečeno stanje reševali.«

V Pahorjevem uradu naklonjeni iskanju rešitve

Na guvernerjevo pismo so se že odzvali v kabinetu predsednika države. Ni res, da se pred sestankom s predstavniki oškodovancev v sanaciji bank, predsednik države ni obrnil na Banko Slovenije, poudarjajo. V pismu, ki so ga po sestanku Boruta Pahorja s predstavniki Društva malih delničarjev, poslali iz njegovega urada, je med drugim zapisano tudi tole:

»Ideja o iskanju izvensodne rešitve se nam zdi zanimiva in bi jo kazalo dodatno analizirati in proučiti ter primerjati z rešitvami v nekaterih drugih državah članicah EU.« V odgovoru urada predsednika države malim delničarjem pa je zapisano še opozorilo, da »nobena gospodarska panoga ne potrebuje za svoje delovanje tolikšnega zaupanja poslovnih partnerjev kot prav finančno posredništvo-bančništvo, menimo, da bi kazalo razrešitvi tega problema posvetiti čimprej vso pozornost in modrost, saj gre za rešitev z dolgoročnimi posledicami v prihodnosti«.

Verbič se strinja z Arharjem

Oglasili so se tudi v Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD), ki je decembra 2013 vložilo prvo pobudo za oceno ustavnosti spornih določb zakona o bančništvu. Kot so zapisali, jih žalosti, da se jih ob iskanju rešitev za nastale razmere očitno poskuša zaobiti.

Predsednik VZMD Kristjan Verbič se je v neformalnih pogovorih večkrat strinjal z Arharjem, da bi morali problematiko spornih izbrisov rešiti s poravnavo, vendar pa pobuda prihaja v času, ki morebitnih pogajanj, usklajevanj in poravnave v praksi ne omogoča, je spomnil na trenutne politične razmere.