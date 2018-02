Kirsan Iljumžinov spravlja v težave šahiste

Profil : so finančne sankcije tudi del boja za prevlado v svetovni šahovski zvezi?

Milijonar in politik iz Rusije ter dolgoletni predsednik svetovne šahovske zveze je že dve leti na seznamu oseb, proti katerim je ameriško finančno ministrstvo uvedlo sankcije. Švicarska banka se je zdaj odločila zamrzniti bančne račune svetovne šahovske zveze, ker zakonodaja ne dovoljuje poslovanja z osebami na takšnem seznamu.

Kirsan Iljumžinov se je rodil v kalmiški družini v ruski republiki Kalmikija in že kot otrok začel igrati šah ter se udeleževati šahovskih tekmovanj. Leta 1976 je pri štirinajstih letih v Kalmikiji zmagal na republiškem šahovskem prvenstvu, nato je nehal hoditi na šahovska tekmovanja in se je posvetil študiju na ugledni moskovski univerzi MGIMO. Po razpadu Sovjetske zveze je Iljumžinov hitro obogatel in postal milijonar, tudi s prodajo avtomobilov.