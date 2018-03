Kitajska krepi centralno banko in izbira njenega novega šefa

Ekonomski svetovalec in tesen zaupnik kitajskega predsednika Xi Jinpinga je že nekaj časa eden najpomembnejših načrtovalcev ekonomske politike na Kitajskem. Trenutno je tudi najverjetnejši kandidat za novega guvernerja kitajske centralne banke.

Kitajski ekonomist in politik Liu He je najprej študiral ekonomijo na Univerzi Renmin v Pekingu, eni najuglednejših kitajskih univerz in nato opravil še podiplomski študij ekonomije na Harvardu. V svoji politični karieri je delal v več pomembnih kitajskih ekonomskih ustanovah, tudi v državni komisiji za razvoj in reforme ter v središču za raziskave razvoja. Leta 2013 je postal ekonomski svetovalec kitajskega predsednika Xi Jinpinga in vodja splošnega urada vodilne skupine za finančne in ekonomske zadeve, ki velja za najvišji organ za ekonomske zadeve na Kitajskem.