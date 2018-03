Kitajska pričakuje vpliv na ceno nafte

Ljubljana - Na borzi v Šanghaju se je danes začelo trgovanje z nafto v kitajskih juanih. Prve terminske pogodbe je sklenila multinacionalka Glencore, največja kitajska rafinerijska družba Sinopec pa je objavila, da bo od septembra tudi v resnici kupovala nafto na podlagi šanghajske kotacije.

Prav udeležba zahodnih naftnih trgovcev in proizvajalcev je znak, da ima tokrat kitajska pobuda za trgovanje v juanih dobre možnosti, da se obdrži in uveljavi v mednarodni poslovni praksi, so ocenili analitiki. Hkrati pa vsaj srednjeročno ni pravih možnosti, da bi juan v določanju cen nafte in drugih surovin ogrozil vodilno vlogo ameriškega dolarja, še dodajajo. Posli prvega dne za dobavo nafte septembra so se ustalili pri 429,9 juana za sod (68,22 dolarja), kar novo šanghajsko pogodbo postavlja med londonski severnomorski brent (70,54 dolarja) in newyorški WTI (65,83 dolarja). Kitajska, ki je leta 2017 postala največji neto uvoznik nafte na svetu (in z mesta dolgoletnega »prvaka« izrinila ZDA), želi tudi tako prevzeti nekaj nadzora nad določanjem cen najpomembnejšega vira energije na svetu.

»Center trgovanja s surovinami in energenti se je prestavil z zahoda na vzhod, pri čemer glavni cenovni indeksi še vedno ostajajo na zahodnih borzah. Kitajska je lani postala največja uvoznica nafte na svetu in vzpostavitev trgovanja na svoji valuti je bil nekakšen pričakovan korak,« je oblikovanje terminskih pogodb v juanih pojasnil Tilen Šarlah, poznavalec energetskega trga.