Kljub srbski rdeči luči delničarji za prodajo Gorenjske banke

Ljubljana – Kapitalska družba (Kad) je hotela preklicati današnjo skupščino Save, kar pa ni bilo mogoče. Zato je SDH v imenu države sprejel sklep o pogojnem soglasju k prodaji delnic banke srbski AIK banki. Pred podpisom pogodbe pa mora Miodrag Kostić predložiti vsa potrebna soglasja regulatorjev, Narodne banke Srbije, Evropske centralne banke in Banke Slovenije, ki ne smejo biti starejša od 15 dni.

Kot smo pisali, je srbski bančni regulator v AIK banki ugotovil več nepravilnosti, zaradi katerih je Kostić ostal brez dovoljenja za prevzem Gorenjske banke.

Lastniki Save so imeli sicer na mizi danes tudi prvotni predlog upravnega odbora, da soglašajo s sklenitvijo kupo-prodajne pogodbe, na podlagi katere Sava proda 111.773 delnic Gorenjske banke, Abanka pa kot fiduciarni imetnik proda 34.287 delnic banke, vendar so sprejeli Yorkov nasprotni predlog o prodaji pod odložnimi pogoji.

Edina točka dnevnega reda skupščine delničarjev Save je predlog prodaje delnic Gorenjske banke srbski AIK banki po ceni 298 evrov. Tako bi Sava ob prodaji 37,6-odstotnega deleža prejela 43,53 milijona evrov. Prodajo delnic Gorenjske banke je Savi, ki je novembra 2016 končala postopek prisilne poravnave, leta 2015 naložila Banka Slovenije.

Ta se je danes odzvala na dogajanje. »Zaradi ustrezne obveščenosti delničarjev in druge zainteresirane javnosti in na podlagi objavljenih informacij, ki ih je podala Narodna Banka Srbije, Banka Slovenije pojasnjuje, da obravnava vse dodatne relevantne informacije z vidika ocene primernosti AIK banke kot kvalificiranega delničarja. Če bi se na podlagi ponovne ocene pristojnega nadzornega organa izkazalo, da AIK banka ne izpolnjuje pogojev za kvalificiranega lastnika v Gorenjski banki, lahko nadzorni organ sproži postopke za odvzem dovoljenja za kvalificirano lastništvo v Gorenjski banki v skladu z zakonom o bančništvu in pravili enotnega mehanizma nadzora,« so sporočili iz centralne banke.

Srbska banka v lasti srbskega poslovneža Miodraga Kostića, ki že ima petino Gorenjske banke, se zanima za nakup preostalih delnic, vendar pa po objavi namere za prevzem decembra lani v zakonsko določenem 30-dnevnem roku ni objavila tudi prevzemne ponudbe. Uradnih informacij o tem, zakaj se to ni zgodilo, ni. »AIK banka ima v tem trenutku veljavno dovoljenje Banke Slovenije in vedno ima možnost, da zaprosi za podaljšanje,« je za STA povedala predsednica uprave SDH Lidija Glavina.

Iz Gorenjske banke so danes še sporočili, da je banka v prvih devetih mesecih lanskega leta ustvarila 10,4 milijona evrov operativnega dobička pred slabitvami in davki ter 4,7 milijona evrov čistega dobička.

Uspešna pa je bila tudi na ravni celotnega lanskega leta, o čemer bo poročala po obravnavi poslovnih rezultatov na prihodnji seji nadzornega sveta. V primerjavi z letom prej je povečala vse ključne kategorije prihodkov, kljub rasti pa ohranja visoko kapitalsko ustreznost in močan likvidnosti položaj, so poudarili.

Vodenje Gorenjske banke prevzema David Benedek

Nadzorni svet Gorenjske banke je v ponedeljek sprejel pobudo predsednika uprave Gorenjske banke Andreja Andoljška za predčasni zaključek mandata in sporazumno prekinitev delovnega razmerja. Andoljšek se bo z mesta predsednika uprave poslovil s koncem marca, njegov naslednik pa bo sedanji predsednik nadzornega sveta banke David Benedek.

David Benedek Foto: Igor Zaplatil/Delo

Andoljšek, ki je bil na čelo uprave Gorenjske banke za petletno obdobje imenovan junija 2014, je odločitev o predčasnem zaključku mandata sprejel zlasti v luči pričakovanih sprememb v lastništvu, posledično pa v načinu vodenja in delovanja banke, so sporočili iz Gorenjske banke. Ob menjavi na čelu uprave so v Gorenjski banki zapisali še, da Mojca Osolnik Videmšek ostaja članica uprave banke.

Za ta korak se je po neuradnih informacijah odločil zaradi pritiskov pred današnjo skupščino Save.





Andrej Andoljšek Foto: Matej Družnik/Delo