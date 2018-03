Ko stroj za tiskanje denarja ugasne

Domači trg: strukturne reforme so bolj smiselne kot povečevanje državnih izdatkov.

Že lani sem napovedoval, da lahko gospodarska rast v Sloveniji v 2017 krepko preseže štiri odstotke. A moram priznati, da me je petodstotna rast na letni ravni kar malo presenetila. Še več, če dodamo še deflator BDP, dobimo nominalno rast kar v višini 7,1 odstotka.

To pa je ena najvišjih rasti v evroobmočju. Dejansko lahko rečemo, da je bilo lansko leto prvo pravo ekspanzijsko leto po izgubljenem desetletju. Eno potrditev smo zagotovo dobili na slovenskem nepremičninskem trgu, saj so cene stanovanj zletele v nebo in je težko kupiti stanovanje v Ljubljani pod 3000 evri na kvadratni meter.