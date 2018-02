Konec obdobja negativnih obrestnih mer?

Verjamem, da misel pogreje vse, ki imajo glavnino likvidnega premoženja v depozitih, saj so že nekaj let zamrznjeni okoli ledišča. Četudi marsikdo negoduje nad ničelno obrestno mero, je marsikateri bankir še v večjem problemu, saj mora zato »altruistično« plačevati 0,4 odstotka premije letno. Tako imamo obe stani nezadovoljni, a vseeno trmasto vztrajata. Ni povsem iz trte izvzet pregovor: »Kar se Janezek nauči to Janezek zna!«

Kulture investiranja med različnimi naložbenimi razredi še nismo povsem osvojili. Z izjemo absolutne špekulacije. Imamo pa izjemno statistiko investiranja v različne vroče zgodbe od FX poslov, zlate mrzlice in v zadnjem letu do kripto evforije. Kot promotor finančnega opismenjevanja bi si sicer želel, da bi bil portfelj povprečnega varčevalca bolj razpršen in usmerjen k ciljem, a verjetno bo treba še veliko energije, da se premakne varčevalska kultura.