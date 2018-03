Korak nazaj v trgovinski vojni

Ameriški finančni minister Steven Mnuchin je za ameriško televizijsko mrežo Fox News razrkril, da so ZDA v pogovorih s Kitajsko in »previdno upajo«, da bodo dosegli dogovor. Tudi iz kitajskega zunanjega ministrstva so že sporočili, da so se z ZDA pripravljeni pogovarjati.

Mnuchin naj bi v prihodnjih dneh tudi obiskal Kitajsko. Na napovedani dogovor so se že odzvali tudi finančni trgi. Ideksi azijskih borz so večji del ponedeljka izgubljali okoli odstotek, ob zaključku dneva pa so se povzpeli za skoraj dve odstotni točki in dan končali višje kot v petek. Tudi evropske borze so za zdaj nekoliko višje kot v petek.

Spomnimo, Donald Trump je prejšnji teden napovedal uvedbo carin na kitajske izdelke v skupni vrednosti okoli 50 milijard dolarjev. Kitajska se je na ameriško napoved odzvala z uvedbo carin na ameriške izdelke v skupni vrednosti okoli tri milijarde dolarjev, pri čemer je bilo pričakovati, da se bo spisek še podaljšal.