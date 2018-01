Miodrag Kostić že kadroval novo vodstvo Gorenjske banke

Ljubljana – Burno dogajanje pred današnjo skupščino Save se je končalo s sprejetjem sklepa, ki ga je predlagal največji 41-odstotni lastnik, sklad York. Razmere naj se umirijo in karte vržejo na mizo. AIK banka Miodraga Kostića naj v roku 45 dni predloži vse dokumente oziroma dovoljenja pristojnih regulatorjev, ki dokazujejo, da ima soglasja za prevzem Gorenjske banke.

Soglasja naj bodo stara največ 15 dni. Če jih potencialni prevzemnik ne bo predložil, podpisa pogodbe o pridobitvi svežnja delnic Gorenjske banke, ki so v rokah Save, ne bo, so sklenili na skupščini.

»Na Banki Slovenije so nam potrdili, da ima potencialni kupec Gorenjske banke veljavno dovoljenje Banke Slovenije in Evropske centralne banke, o nobeni drugi zadevi pa se niso izrazili, ker da gre za podatke zaupne narave,« je po njen povedala Lidija Glavina, predsednica uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH), ki je glasovala tudi v imenu Kapitalske družbe (Kad).

SDH sicer po besedah Glavine ni pristojen, da se v zvezi s tem za informacije obrača na srbskega bančnega regulatorja. Če kdo, je za to po njenih besedah pristojen prodajni konzorcij, ki ga je Sava oblikovala za prodajo 55-odstotnega deleža Gorenjske banke.

Kostić pa že iskal novo vodstvo

SDH je sicer pred skupščino Save guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca še enkrat zaprosil naj pove ali ima kakšne zadržke glede prodaje. Na to zaprosilo so se v bančnem regulatorju odzvali pisno in v sporočilu za javnost zapisali, da na podlagi objavljenih informacij, podanih s strani Narodne banke Srbije, obravnavajo vse dodatne relevantne informacije z vidika ocene primernosti AIK banke kot kvalificiranega delničarja.

Ali bo srbski prevzemnik dobil novo dovoljenje za prevzem Gorenjske banke, sedanje se mu izteče v drugi polovici februarja, po dostopnih informacijah tako ni mogoče oceniti. V AIK banki so se tudi danes zavili v molk in na vprašanja ne odgovarjajo.

Miodrag Kostić pa očitno ne glede na informacije, da nima več dovoljenja srbskega regulatorja bančnega sistema za prevzem Gorenjske banke, še ostaja pri tej nameri. V nekaterih tujih bančnih skupinah je namreč že kadroval za bodoče vodstvo Gorenjske banke, kar je bil jasen signal sedanjemu predsedniku uprave banke Andreju Andoljšku, da ga v svoji ekipi ne vidi. Andoljšek se je zato odločil sprejeti vabilo za prevzem vodenja Addiko banke. Gorenjsko banko pa bo začasno, največ šest mesecev, vodil David Benedek, sedanjik prvi nadzornik.

David Benedek Foto: Igor Zaplatil/Delo