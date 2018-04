Krka najbolj zanimiva za vlagatelje na Ljubljanski borzi

Ba. Pa., STA

Ljubljana, London, Frankfurt, Pariz – Ljubljanska borza je v dopoldanskem delu pretežno v znamenju pozitivnih gibanj. Indeks SBI TOP je v primerjavi s četrtkom – borza je bila v petek in ponedeljek zaradi praznika zaprta – do 11.30 pridobil 0,76 odstotka. Draži se večina delnic v indeksu, za vlagatelje pa so najbolj zanimive Krkine delnice.

Osrednje evropske borze, ki so bile v petek in ponedeljek zaprte, pa so trgovanje danes začele s padci indeksov. Vlagatelje skrbijo predvsem napeti odnosi med ZDA in Kitajsko, saj se bojijo, da se z uvajanjem uvoznih dajatev spuščata v trgovinsko vojno, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajska je v sporu z ZDA v ponedeljek uvedla carine na ameriške proizvode v skupni vrednosti okoli tri milijarde dolarjev. Med drugim je uvedla 15-odstotne carine na uvoz svežega sadja, oreščkov in vina ter 25-odstotne dajatve na svinjino in reciklirani aluminij, poteza pa je vznemirila tudi vlagatelje na stari celini.

Indeks najpomembnejših podjetij v območju evra Eurostoxx 50 se je znižal za 0,47 odstotka. Frankfurtski DAX je uvodoma izgubil 0,68 odstotka, londonski FTSE 100 0,67 odstotka, medtem ko je pariški CAC 40 zdrsnil za 0,42 odstotka.

Tečaj evra se krepi v primerjavi z dolarjem. Dopoldne je bilo treba za skupno evropsko valuto v Frankfurtu odšteti 1,2330 dolarja, kar je 0,21 odstotka nad izhodiščem.

Večina azijskih borz je danes prav tako beležila padce. Tokijski Nikkei 225 je izgubil 0,45 odstotka, medtem ko je osrednji indeks šanghajske borze zdrsnil za 0,84 odstotka. Proti koncu trgovanja se je trend obrnil le v Hongkongu, kjer je Hang Seng 0,53 odstotka nad izhodiščem.