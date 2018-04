Kurji in drugi davki v zgodovinskem zrcalu

ZDA so »kot svetilnik gospodarske svobode in priložnosti« večino svoje zgodovine uspevale z zunanjetrgovinskim primanjkljajem.

V trgovinski vojni, ki jo je sprožil ameriški predsednik Donald Trump, je Evropa pridobila nekaj predaha, a že zaradi vse večjih napetosti med ZDA in Kitajsko ne sme ostati prekrižanih rok. Ekonomisti z obeh strani Atlantskega oceana soglašajo, da je najboljši prostor za razpravo Svetovna trgovinska organizacija.

Svetovna izvozna rekorderka Nemčija bi z s trgovinskim zaostrovanjem med ZDA in Kitajsko najprej celo pridobila, meni Galina Kolev iz kölnskega gospodarskega inštituta IW. Za domačo rabo bi bilo na voljo več poceni kitajskih izdelkov, ZDA pa bi tudi morale z nečim zapolniti prazni prostor, ki bi ga zapustila kitajska podjetja, in lahko bi vskočila evropska. A Trump še ni dokončno zaključil niti z grožnjami evropskim proizvajalcem, med njimi še posebej nemškim avtomobilskim, na srednji in dolgi rok pa bi tudi Evropa veliko škodo utrpela tudi, če bo sedanji ples gospodarskih velesil v svetovni trgovini s porcelanom in vsem drugim obračunal z gospodarskim odpiranjem. To je po drugi svetovni vojni prineslo neverjetni porast blagostanja tudi Stari celini.