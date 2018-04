Manj kot v letu dni je postal kriptomiljarder

Poslovnež in računalniški strokovnjak Zhao Changpeng je na vrhuncu buma te dejavnosti ustvaril največjo borzo za trgovanje s kriptovalutami in postal milijarder. Pri trinajstih letih se je iz Kitajske skupaj z družino preselil v Kanado in po študiju računalništva več let delal v različnih računalniških podjetjih.

Za kriptovalute se je začel zanimati leta 2013 in bil leto dni zatem tako trdno prepričan, da je prihodnost v kriptovalutah, da je prodal svoje stanovanje v Šanghaju, vredno približno milijon dolarjev, in ves denar vložil v bitcoine.